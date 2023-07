La Russie continue de renforcer sa présence en Afrique en tissant de solides alliances militaires. Une tendance que l'on retrouve par exemple avec la Centrafrique, où l'influence de Moscou s'est accrue au cours des dernières années. L'Ouganda, à l'instar de la Centrafrique, cherche maintenant à renforcer son partenariat militaire et technologique avec la Russie. L'ambition de l'Ouganda est de bénéficier de la supériorité technologique russe pour moderniser ses industries clés.

Ofwono Opondo, porte-parole du gouvernement ougandais, a souligné l'intérêt de son pays pour plusieurs domaines de coopération avec la Russie dans un entretien accordé à Tass. Il s'agit notamment de la coopération militaro-technique, de la sécurité, de l'industrie pétrolière et gazière et de l'agriculture. Ces industries, cruciales pour le développement économique de l'Ouganda, peuvent bénéficier de l'expertise russe, selon M. Opondo.

Ces annonces interviennent alors que se tient à Saint-Pétersbourg le deuxième sommet Russie-Afrique, les 27 et 28 juillet. Un événement qui met l'accent sur le renforcement des liens entre la Russie et les nations africaines. Il vise à établir des collaborations économiques et humanitaires durables, pour le bien-être de tous les participants.

La Russie s'est déjà engagée dans de tels accords de coopération militaire avec d'autres pays africains, tels que le Burkina Faso et le Mali. Ces engagements témoignent de l'approche proactive de la Russie vis-à-vis de l'Afrique, une approche qui semble être au détriment de la France, historiquement plus engagée sur le continent.

Ce changement d'orientation de la part de ces pays africains, y compris l'Ouganda, vers une coopération renforcée avec la Russie, pourrait bien refléter une nouvelle dynamique dans la géopolitique de l'Afrique. Dans ce contexte, la Russie pourrait devenir un acteur majeur du continent, redessinant la carte des alliances militaires et économiques à travers l'Afrique.