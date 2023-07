Le Nigeria s'intéresse aux chasseurs russes de cinquième génération, notamment au Su-75 Checkmate, un avion de combat furtif monomoteur développé par Soukhoï. C'est ce qu'a révélé Dmitri Chougaïev, directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS), à Sputnik en marge du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.Les responsables nigérians ont exprimé leur appréciation pour les caractéristiques techniques des appareils russes lors des négociations avec la partie russe. Bien que les contrats concrets ne soient pas encore sur la table, les partenaires étudient des échantillons de matériel aéronautique russe en vue de futures discussions.

L'importance du marché africain pour les exportations russes est notable, car le portefeuille de commandes des pays d'Afrique représente déjà 20% du total des commandes d'exportation passées à la Russie. Le Nigeria, en tant que nation en développement et puissance émergente en Afrique de l'Ouest, cherche à renforcer ses capacités militaires en explorant des options d'achat d'équipement moderne. Les relations entre la Russie et l'Afrique ont connu des développements significatifs au cours des dernières années, et le Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en est une manifestation concrète.

Ces événements ont offert l'occasion aux dirigeants russes et africains d'explorer de nouvelles possibilités de coopération, y compris dans le domaine militaire et technique. Le Su-75 Checkmate suscite un intérêt particulier en raison de ses caractéristiques avancées et de son statut de premier avion de combat furtif monomoteur de cinquième génération. Présenté pour la première fois en juillet 2021 lors du salon aérospatial MAKS, cet avion a été exposé à l'étranger lors du salon aéronautique Dubai Airshow la même année, démontrant ainsi l'engagement de la Russie à promouvoir ses capacités aéronautiques sur le marché mondial.

Le Nigeria, en envisageant l'achat potentiel de chasseurs russes de pointe, s'ouvre à de nouvelles opportunités de renforcement de sa défense nationale. L'acquisition d'avions de cinquième génération pourrait accroître la puissance militaire du pays, améliorer ses capacités de défense et potentiellement renforcer son influence régionale en tant qu'acteur clé en Afrique de l'Ouest. Bien que les détails concrets des accords ne soient pas encore finalisés, la perspective d'une collaboration accrue entre la Russie et le Nigeria dans le domaine de la coopération militaire et technique semble prometteuse.

Les prochaines étapes consisteront probablement à approfondir les discussions et à établir des contrats qui profiteront aux deux parties, renforçant ainsi leurs relations bilatérales dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le Nigeria, puissance d'Afrique de l'Ouest, fait face à un défi sécuritaire de taille ces dernières années. Malgré son potentiel économique et sa population dynamique, le pays est confronté à des menaces internes, notamment les activités terroristes de Boko Haram et l'insécurité grandissante dans certaines régions. Les attaques armées, les enlèvements de masse et les conflits intercommunautaires ont eu des conséquences dévastatrices pour la population et l'économie.