La chanteuse colombienne Shakira est poursuivie en Espagne pour des faits d’irrégularités fiscales. Selon un communiqué publié ce jeudi par le tribunal supérieur de Catalogne, les faits qui lui sont reprochés remontent en effet en 2018. Il lui est reproché des délits en lien avec le paiement de ses impôts. «Le tribunal d'Esplugues de Llobregat a ouvert une procédure après la plainte déposée par le parquet contre la chanteuse Shakira pour deux délits présumés contre le Trésor public concernant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune en 2018», a notamment précisé la justice espagnole.

Cette affaire vient s’ajouter à celle dont elle est accusée entre 2012 et 2014. Shakira qui a vécu de longues années en Espagne, est accusée d’avoir soustrait 14,5 millions d'euros au fisc espagnol en cette période. La star colombienne aurait dissimulé une grande partie de ses revenus pendant la période incriminée. Il s’agissait de revenus issus principalement de ses tournées à l'étranger. Le procureur dans cette affaire avait requis contre la chanteuse plus de huit ans de prison et une amende estimée à 24 millions d'euros.

La jeune femme a tout de même toujours rejeté les accusations qui ont été portées contre elle. Elle fait savoir qu’elle est de façon perpétuelle en déplacement à cause de ses activités professionnelles. «Les autorités fiscales ont vu que j'étais en couple avec un citoyen espagnol et ont commencé à saliver. Il est clair qu'ils voulaient cet argent coûte que coûte », avait-elle confié à la faveur d’une interview accordée au magazine ELLE.

Rappelons également qu’elle a fait la Une des médias au cours de ces derniers mois à cause de son divorce avec le footballeur Gerard Piqué. Après plus de dix ans de ménage, la Colombienne s’est séparée de ce dernier. Le couple s’est entendu sur un accord pour la garde des deux enfants. Elle aurait désormais rejoint Miami où, elle réside désormais/