Une supposée affaire de détournement de 800 millions de francs CFA par le Directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), Gérard Zogrodnik défraie la chronique depuis quelques jours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le départ de ce dernier en congés et la nomination de la Directrice générale de ladite société n’ont pas encore facilité les choses. A la faveur d’une sortie médiatique sur des chaînes de télévision le dimanche 09 juillet 2023, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a levé un coin de voile sur cette supposée affaire de détournement de 800 millions de FCFA par le Directeur général de la Sbee.

Au sujet de l’implication ou non du directeur général de la Sbee dans l’affaire de malversations qui secoue cette société, le porte-parole du gouvernement s’est voulu clair. « Moi, je n’ai pas une telle information ». Il a laissé entendre qu’au jour d’aujourd’hui, lui, il ne connait pas de dossier de SBEE. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, « le gouvernement n’a pas connu de dossier SBEE » et que « c’est la presse ou les réseaux sociaux qui disent qu’on a trouvé 300 millions ». « Au jour d’aujourd’hui, en tout cas je n’ai pas eu un tel rapport » a-t-il précisé. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a tenu à faire savoir que « le Dg de la Sbee est en déplacement et a signé régulièrement un acte pour nommer son intérimaire et après ceux qui affabulent ou ceux qui inventent des faits, il leur appartiendra d’apporter les preuves ».

Il faut rappeler qu’à la Société béninoise d’énergie électrique, la Personne responsable des marchés publics (Prmp) ainsi que le directeur technique de la même société et d’autres cadres sont cités dans un dossier de détournement de fonds. D’après les résultats des enquêtes, les mis en cause auraient orchestrés des malversations de centaines de millions de Fcfa selon certaines sources. Quelques jours après l’éclatement de ce scandale financier, le nom du directeur général Gérard Zagrodnik est abondamment cité dans ce dossier.

Selon certaines presses, l’argent avoisinant 800 millions de FCFA aurait été retrouvé sous son lit. Cette allégation que nie le porte-parole du gouvernement. Signalons qu’en marge du conseil des ministres du mercredi 05 juillet 2023, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré qu’en ce qui concerne la lutte contre la corruption, « le président de la République a toujours indiqué au gouvernement qu’il sera intraitable et la justice elle-même a été instruite depuis le début dans le cadre de la politique pénale du gouvernement d’avoir la main lourde contre les auteurs de corruption et ses succédanés ».