La plupart des avions de chasse pourraient bientôt être pilotés par des machines ou l’Intelligence artificielle. C’est du moins ce que révèle un reportage de la chaîne de télévision française Franceinfo. Selon les images qui ont été diffusées par ce média, un pilote de chasse a été escorté par ses ailiers humains. Il s’agissait d’un test qu’effectuait l’armée américaine. Cet élément montre en effet ce à quoi ressemblera le futur des champs de bataille.

« Cela permet d'avoir des avions robots qui collent à bord avec les autres », a confié le colonel Tucker Hamilton, directeur des opérations de test de l’intelligence artificielle. Selon les prévisions qui sont faites, les humains pourraient être moins présents sur les champs de bataille que par le passé. Un seul chef humain pourrait commander après plusieurs intelligences artificielles. Les officiels de l’armée américaine indiquent que les manœuvres en cours actuellement visent comme objectif d’entraîner les intelligences artificielles.

Tout ceci aurait ainsi comme avantage de mieux préserver la vie des pilotes lors des combats. Rappelons que, l’Intelligence artificielle est présente dans presque tous les domaines. Cette technologie est tout de même diversement appréciée par les acteurs. Si dans l’armée, elle pourrait permettre de préserver la vie des pilotes sur les champs de bataille, elle pourrait tout de même créer d’autres dommages dans certains cas. Dans l’Industrie du cinéma par exemple, le sujet relatif à l’IA n’est pas bien perçu par les auteurs de ce secteur.

Fran Drescher, présidente du syndicat des acteurs SAG-AFTRA qui représente 160 000 acteurs et autres professionnels du grand et petit écran aux États-Unis, a fustigé le recours à cette technologie dans cette corporation. « Nous n’avions pas le choix. C’est nous qui sommes les victimes. Nous sommes victimes d’une entité très cupide », a-t-elle déclaré alors que les acteurs de Hollywood sont en grève, conformément aux annonces du syndicat après l’échec des négociations avec studios et plateformes de streaming.