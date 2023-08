Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un ne compte pas laisser ses ennemis prendre davantage de terrain dans la sous-région. En effet, selon les informations du média nord-coréen KCNA, le chef de l’État a effectué une visite, à l’occasion de la journée de la marine nord-coréenne, au Commandement. Le moment était également pour le numéro un nord-coréen d’exhorter les forces navales à la nécessité d’un développement, au regard des « récentes tentatives d’agression de l’ennemi et du caractère des actions militaires ». Aussi, a-t-il mis l’accent sur le rôle de la marine en ce qui concerne de l’état de préparation à la guerre pour « briser la volonté de guerre de l’ennemi en cas d’urgence ».

Un exercice militaire pour contrer les missiles nord-coréens

Toujours selon KCNA, le dirigeant nord-coréen a estimé que l’alliance récemment formée par Washington, Tokyo et Séoul a changé la donne dans la péninsule coréenne. Pour lui, elle a transformé « eaux les plus instables avec le danger d’une guerre nucléaire ». Notons que, les propos de Kim Jong Un interviennent dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre d’une part Pyongyang et d’autre part Washington, Tokyo et Séoul. Ces derniers ont organisé un exercice militaire conjoint pour s'entraîner à contrer des missiles provenant de pays comme la Corée du Nord. Il est question ici du premier exercice de ce type depuis que les dirigeants des trois pays ont pris l’engagement d’améliorer leur coopération dans le domaine de la sécurité.

Au nombre des équipements utilisés figurent des destroyers dotés du système Aegis pour traquer et abattre des missiles. Ils ont été utilisés ce mardi 29 août 2023, lors des exercices au sud de l'île sud-coréenne de Jeju, d’après l'armée. Pour rappel, les dirigeants des trois pays s’étaient réunis à Camp David, avec objectif d’afficher un front uni face aux menaces posées notamment par la Corée du Nord. « Nous nous opposons fermement à toute tentative unilatérale de changer le statut quo dans les eaux de la région indo-pacifique » avait déclaré les trois chefs d’État.