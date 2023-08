L'Ukraine intensifie sa production de drones en réponse à la guerre lancée par la Russie suite a des tensions et des attaques attribuées à Kiev depuis 2014. Skyassist, une entreprise ukrainienne, vient de faire une annonce concernant son drone Sirko, conçu pour la correction de tirs, la reconnaissance et la surveillance. Ce drone, caractérisé par sa légèreté et sa discrétion, symbolise les efforts de l'Ukraine pour faire avancer technologiquement et stratégiquement son propre secteur de l'armement même si le pays reçoit une aide considérable de ses alliés occidentaux sans laquelle elle n'aura absolument pas pu tenir.

Le Sirko se distingue par sa capacité à échapper aux radars, grâce à son poids de seulement 1,3 kg et une envergure d'ailes de moins de 90 cm le tout pour un mini-prix de 3000 dollars. Doté d'une batterie performante, ce drone peut rester en l'air pendant 90 minutes et a une portée impressionnante de plus de 100 km. Sa transmission de flux vidéo est également notable avec une portée de 25 kilomètres. Pour répondre à une demande croissante, Skyassist a d'ores et déjà prévu de tripler la production de ce drone dans les mois à venir.

Pas uniquement des drones aériens

Mais au-delà des drones terrestres, l'Ukraine a également développé des drones navals capables d'infliger des dégâts significatifs. Ces drones, capables de transporter d'importantes charges explosives, sont devenus une préoccupation majeure pour la marine russe. Récemment, des sources ont rapporté qu'un de ces drones a réussi à endommager un navire de guerre russe à la base navale de Novorossiisk, démontrant ainsi la capacité de l'Ukraine à conduire des opérations militaires d'une précision redoutable.

L'impact de cette montée en puissance ne se limite pas aux conséquences militaires. Les perturbations causées par ces attaques ont des répercussions économiques, comme en témoigne l'interruption temporaire des mouvements de navires à Novorossiisk, l'un des ports commerciaux clés de la Russie. Face à cette menace croissante, la Russie pourrait être contrainte de repenser sa stratégie dans la mer Noire et de développer des contre-mesures adaptées. Ainsi, l'Ukraine marque non seulement une avance technologique, mais également stratégique dans cette course à l'armement.