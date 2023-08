A travers la décision N°23-031 /HAAC 08 août 2023, portant mesure conservatoire contre le groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe’’, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a suspendu ce mardi 08 août 2023 toutes les activités du groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe’’ jusqu’à nouvel ordre. Il est reproché à cet organe de presse d’avoir violé les dispositions des articles 29,36 et 211 du Code de l’Information et de la Communication, celles des articles 2 et 10 du Code de déontologie de la presse béninoise et les dispositions des conventions signées avec la HAAC.

Dans sa décision, l’institution rappelle que « depuis la publication et la diffusion du communiqué n°003-23/HAAC/PT/SG/SCS du 03 août 2023 invitant les acteurs des médias à faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et légales dans le traitement de l’information relative à l’apologie des coups d’Etat en Afrique et dans la sous-région, le groupe de presse La Gazette du Golfe, à travers ses moyens de communication de masse ne s’est pas exécuté ». Pour la HAAC, « en agissant ainsi, les responsables du groupe de presse ‘’La Gazette du Golfe’’ ont violé la loi organique de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Code de l’Information et de la Communication et le Code de déontologie de la presse béninoise ».

L’institution régulatrice et de protection des médias au Bénin a indiqué que « la gravité des faits et l’urgence qui a lieu de prendre des mesures conservatoires en vertu de l’article 56 de la loi N°2022-13 du 05 juillet 2022 portant loi organique sur la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ». Il a signalé que l’acte officiel de suspension du groupe presse ‘’La Gazette du Golfe ‘’ a été transmise au président Directeur général du Groupe de presse par le Secrétaire général de la HAAC, Julien Akpaki.