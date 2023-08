En cette veille des festivités du culte Oro dans le département du plateau du Bénin, il a été organisé une conférence-débat afin de mieux appréhender les réalités dudit culte. A ce conclave, le ministre Salimane karimou des enseignements maternel et primaire a apporté du sien à ce monde curieux. Le culte Oro dans l'aire culturelle Nago-Yoruba: Genèse et fondement des dignitaires Elé-Iti, Adjana et Abôrê Oro", c'est le thème objet de cette conférence-débat tenue à Sakété.

Une conférence qui entre dans le cadre des festivités du culte Oro. Placée sous le parrainage du Ministre Karimou Salimane, cette célébration a connu la présence d'un monde impressionnant.La fête très chère aux populations Nago-Yoruba est l'occasion pour ceux-ci de valoriser le culte Oro. Au cours de cette conférence-débat, l'autorité du milieu éducatif béninois a d'abord mis l'accent sur la compréhension qu'ont les dignitaires de cette fête.

Pour lui, ladite fête réunit toutes les populations quelle que soit leur obédience religieuse. "Elle caractérise la compréhension et la paix" a-t-il commencé. Il va loin en expliquant que "...les différents groupes sociaux savent qu'ils doivent s'accepter. Si ce rendez-vous revient chaque année, c'est pour toujours garder cette notion d'acceptation" . Des objectifs clairs expliqués aux participants qui ont été ensuite entretenus sur le thème prévu pour cette conférence. Il faut comprendre que pendant longtemps cette divinité est restée tabou.

C'était donc le moment pour les populations de ces régions de mieux chercher à comprendre ladite divinité. Les fondements ; pourquoi faut-il pratiquer cette divinité sont autant de préoccupations posées par l'assistance. Puisqu'on ne peut parler de la genèse d'une divinité sans aborder ses principes, l'auditoire a eu l'occasion d'acquérir ces notions également. Pour Salimane Karimou, il invite ses pairs à être "Des artisans de la paix au lieu d'être un simple participant". Cette fête qui couvre 17 jours, celui-ci invite également ceux qui ne sont pas de cette aire culturelle de participer aux festivités. Le Oro Adjinan, Abôrê, Ilé Iti, leurs rôles, origines et responsabilités ont été abordés avec succès.