Après avoir rejoint le club saoudien de football, Al Nassr, l’international portugais Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui sur la toile. En effet, selon la presse, le quintuple ballon d’or a visiblement jeté son dévolu sur un appartement luxueux conçu par la plus grande entreprise de construction au Brésil, FG Empreendimentos. Les médias indiquent qu’il s’agit du dernier projet de l’entreprise. Celui-ci est situé dans la ville de Balneário Camboriú, dans l'État de Santa Catarina au sud du pays et est évalué à 10 millions de dollars. Cependant, l’ancien joueur du Real Madrid, n’était pas le seul à vouloir de cet appartement.

Le montant de la vente n’a pas été officiellement rendu public

L’entreprise brésilienne avait donc été contactée par un cheikh arabe. Si ce dernier et Cristiano Ronaldo ont fait monter les enchères, une troisième personne est entrée dans la bataille pour acquérir l’appartement. Celle-ci, dont l’identité n’a pas été confirmée, a organisé une vente aux enchères avec la compagnie de construction. Cela lui a, finalement, permis d’obtenir l’appartement situé au dernier étage de l’immeuble. Toutefois, le montant de la vente n’a pas été officiellement rendu public par l’entreprise FG Empreendimentos. Pour rappel, si Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à obtenir l’appartement qu’il voulait, il a battu quelques semaines plus tôt un record Guinness.

En effet, le Portugais avait touché la barre des 200 sélections avec son équipe nationale. Ainsi, avant le début, le mardi 20 juin dernier, de la rencontre qui opposait le Portugal à l’Islande, CR7 avait reçu un certificat officiel du Livre Guinness des Records. Avec ce nombre de sélections au sein de son équipe nationale, il a surpassé plusieurs joueurs. Il est en avance sur le Koweïtien Bader Al-Mutawa qui totalise 196 sélections. Ce dernier est suivi par le Malaisien Soh Chin Ann et ses 195 sélections. Au niveau européen, Cristiano Ronaldo est suivi directement par l’Espagnol Sergio Ramos (179) et l’Italien Gianluigi Buffon (176) respectivement avec 179 et 176 sélections.