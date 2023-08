La rumeur d'une possible confrontation entre Elon Musk et Mark Zuckerberg a animé les réseaux sociaux. Mais c'est une toute autre accusation que le patron de X porte contre la plateforme de son rival. La rivalité entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, deux des figures les plus emblématiques de la technologie, a en effet pris une nouvelle dimension. Alors que ces deux titans de l'industrie ont précédemment échangé des commentaires tranchants sur leurs entreprises respectives, les récentes déclarations de Musk ont remis leur différend sur la scène publique de manière explosive.

Le cœur du différend repose sur une enquête de Sky News Australia. Celle-ci a révélé que Facebook, sous la bannière de Meta, aurait financé une opération de vérification des faits visant à censurer certains contenus politiques avant un référendum crucial en Australie. Ces contenus ciblés étaient spécifiquement opposés à la proposition d'une "Voix au Parlement" pour les communautés autochtones. Réagissant à ces révélations, Musk a vivement critiqué Facebook sur sa propre plateforme X, l'ancien Twitter.

Des manipulations à l'échelle mondiale selon Musk

Il a déclaré que le géant des médias sociaux Facebook "manipule le public presque partout sur Terre". Pour le PDG de SpaceX et Tesla, le fait que Facebook ne rende pas son algorithme open source est une indication claire de ses manipulations. Cette révélation ajoute une couche supplémentaire de tension à leur relation déjà tumultueuse. Les répercussions de ces accusations ne se limitent pas seulement à leurs affaires respectives, mais soulèvent des questions plus larges sur l'éthique et la responsabilité des médias sociaux à l'ère numérique.

La question demeure: cette nouvelle salve dans la bataille entre Musk et Zuckerberg mènera-t-elle à une introspection et à des changements dans l'industrie? Seul l'avenir nous le dira. Concernant leur combat manqué, tout a commencé par une allusion ludique de Musk sur sa plateforme "X" à laquelle Zuckerberg a rapidement répondu. L'escalade humoristique entre les deux s'est poursuivie, avec des offres pour organiser leur duel au Colisée en Italie, ou même chez Zuckerberg. Dana White, président de l'UFC, a même suggéré d'en faire un événement caritatif. Cependant, suite à des échanges ambigus et une récente déclaration de Zuckerberg, Musk a laissé entendre sur Twitter que c'était Zuckerberg qui hésitait. Malgré l'intérêt du public pour cette confrontation épique, elle demeure pour l'instant purement hypothétique.