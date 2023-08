Afin d’aider les nouveaux bacheliers à faire un choix responsable et bien réfléchi de filière de formation, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) organise une série de séances d’orientation. Ces séances ont lieu sur tous les sites de la prestigieuse université à travers tout le territoire national pendant les mois d’août et de septembre 2023. Réussir les études universitaires passe par le choix d'une bonne filière de formation.

L'administration de l'Ecole Supérieure de Management, prenant la mesure de cette étape importante, et très déterminante pour l’avenir du jeune étudiant, organise des séances d'orientation. Le top a été donné lundi 31 juillet 2023 sur le site d’Akpakpa. Les séances d’orientation de ESM-BENIN ont lieu tous les jours de 9h à 17h sur tous les autres sites (Abomey-Calavi, de Bohicon, Porto-Novo, Lokossa, Djougou, Parakou et au siège à Kouhounou, en face du Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou), jusqu’au 30 septembre 2023. Elles seront l’occasion pour les jeunes bacheliers d’échanger avec des experts et plusieurs autres acteurs, des avantages que présente chaque filière de formation, en lien avec les indicateurs nécessaires pour une bonne réussite (compétences intellectuelles, moyens financiers, matériels, etc). Les différentes filières de formation à ESM-BENIN ainsi que les nombreux atouts, gage d’une réussite leur seront exposés. Les bacheliers qui prendront part à ces séances d’orientation pourraient bénéficier des offres préférentielles de près de 50% sur la scolarité cette année.

Depuis la dernière rentrée, ESM-BENIN a étendu ses offres de formation à plusieurs autres filières. Les étudiants désireux de faire une Licence ou un Master en Génie civil, Eau et Assainissement pourront s’inscrire et obtenir avec brio, leurs diplômes. L'Administration des Finances, l'Administration Générale, les Sciences Juridiques, les Sciences Politiques, et les Sciences Economiques et de Gestion sont entre autres, les nouvelles filières ouvertes à ESM-BENIN pour répondre aux besoins de la jeunesse, en matière de formation. Ces nouvelles filières sont disponibles en Licence comme en Master, cours du jour et cours du soir. Les inscriptions pour la prochaine rentrée ont déjà démarré, et se poursuivent sur tous les sites.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L'EMPLOI!