L'Égypte, ce pays nord-africain doté d'une richesse naturelle considérable, est en train de prendre des mesures audacieuses pour renforcer son secteur énergétique. Dans une démarche ambitieuse, le ministre égyptien des Ressources naturelles a annoncé l'intention du Caire d'investir massivement dans l'exploration et l'extraction de gaz naturel. Un plan colossal prévoit la mise en place de 35 nouveaux puits de gaz au cours des prochaines années, un projet qui ne manque pas de susciter l'attention et l'admiration.

Cette initiative marque une étape significative dans la quête de l'Égypte pour assurer son indépendance énergétique et stimuler son économie. Avec un investissement impressionnant de 1,5 milliard de dollars, le pays vise à exploiter au maximum ses réserves de gaz naturel et à accroître sa production pour répondre à la demande croissante en énergie. Le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles, Tareq al-Mulla, a affirmé que ces projets ambitieux devraient être réalisés dans les exercices 2023/24 et 2024/25, témoignant ainsi de la détermination du pays à mener à bien cette entreprise majeure.

Déjà au cours de l'exercice 2022/23, l'Égypte avait réussi à forer un total de 10 puits, une réalisation qui a renforcé sa position en tant que joueur clé sur la scène mondiale de l'énergie. Ces succès récents ont permis au pays d'augmenter considérablement sa production de gaz naturel et de réduire sa dépendance à l'égard des importations de combustible. Depuis 2018, l'Égypte a résolument choisi de ne plus importer de gaz, une décision stratégique qui a porté ses fruits et a renforcé sa souveraineté énergétique.

L'engagement de l'Égypte envers le secteur du gaz naturel ne se limite pas seulement à la production accrue. Le pays aspire également à devenir un centre régional du commerce de cette ressource précieuse. À plusieurs reprises, les autorités égyptiennes ont évoqué leur intention de jouer un rôle majeur dans le marché régional du gaz naturel, capitalisant sur leur expertise croissante et leur position géographique stratégique.

Cette stratégie ambitieuse se reflète également dans les prévisions d'exportation de gaz de l'Égypte. En effet, le ministre Tariq al-Mulla a révélé que le pays avait pour objectif d'exporter entre 8,5 et 10 milliards de dollars de gaz au cours de l'exercice 2022-2023, soulignant ainsi sa détermination à étendre son influence et à contribuer au marché international de l'énergie.