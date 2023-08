Un déploiement impressionnant de la puissance militaire russe est actuellement en cours dans les eaux de la mer Baltique. La Russie, dans un geste audacieux, a lancé une série d'exercices militaires impliquant une flotte de plus de 30 navires de guerre et environ 6000 soldats. Intitulée "Ocean Shield 2023", cette démonstration de force est une déclaration claire des intentions russes de défendre ses intérêts nationaux dans une région largement dominée par des membres de l'OTAN. En plus de la présence navale massive, le déploiement comprend également des unités de ravitaillement et des avions. De nombreuses autres sections de l'armée russe sont également engagées dans ces exercices.

Au total, plus de 200 exercices de combat, couvrant une large gamme de compétences et d'opérations, sont prévus au cours de ces manœuvres militaires. "Pendant l'exercice, des mesures seront pratiquées pour protéger les communications maritimes, le transport de troupes et de fret militaire et la défense du littoral maritime... Après la fin de l'exercice, les navires effectueront un redéploiement inter-flotte vers des points de base permanents, et l'aviation retournera sur ses aérodromes." précise le ministère russe de la Défense.

Une modernisation en vue de la flotte aérienne

L'armée de l'air russe est également engagée dans une initiative de modernisation massive. Un projet ambitieux a été annoncé par le Premier ministre Mikhaïl Michoustine visant à accroître significativement la production du chasseur furtif Su-57, renforçant ainsi la puissance aérienne de la Russie. Le Su-57, un avion de chasse de nouvelle génération, est conçu pour offrir des capacités de combat aérien supérieures et une frappe au sol précise. Le Su-57 a déjà démontré sa capacité à échapper à la détection par les radars de l'OTAN, ce qui en fait un atout précieux dans tout conflit potentiel.

Des craintes dans la région

Face à l'escalade des tensions entre la Russie et les alliés de l'Ukraine, la Pologne a lancé une campagne importante pour renforcer sa puissance militaire. Cela inclut l'acquisition d'avions de détection radar et de systèmes lance-roquettes, ainsi que des chars et des obusiers de la Corée du Sud. Les livraisons sont prévues entre 2023 et 2025. La Pologne prévoit également d'augmenter considérablement le nombre de ses soldats, avec un objectif de 300 000 soldats d'ici dix ans. La modernisation de son équipement militaire est également en cours, avec des achats majeurs aux États-Unis et en Corée du Sud. Ces mesures semblent indiquer une préparation face à une éventuelle menace russe, renforçant ainsi la position de la Pologne en tant que membre clé de l'OTAN et acteur majeur sur la scène diplomatique européenne.