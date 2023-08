Les avancées technologiques et stratégiques des forces armées des États-Unis sont à nouveau au premier plan. Face à l'essor croissant des drones sur les champs de bataille, comme l'indique le nombre impressionnant de pertes ukrainiennes face aux russes, mais aussi aux pertes matérielles russes causés par les drones ukrainiens, le Pentagone a élaboré une nouvelle stratégie pour contrer cette menace. L'approche adoptée vise à neutraliser des essaims entiers de drones sans pilote, mettant l'accent sur une démonstration prévue pour juin 2024.

La menace des essaims de drones coordonnés sur le champ de bataille représente un défi majeur pour la défense militaire moderne. L'Ukraine, par exemple, perd jusqu'à 10 000 drones par mois en résistant à l'offensive russe. Pour répondre efficacement à une telle quantité de drones, le Major Général Sean Gainey suggère une approche combinée : guerre électronique, micro-ondes de haute puissance et intercepteurs cinétiques tels que des canons de 30mm.

L'effort pour développer ces contre-mesures est piloté par le Bureau de lutte contre les petits drones non habités, créé par le Pentagone fin 2019. Selon ce bureau, la prochaine démonstration en 2024 portera sur la détection, le suivi, l'identification et/ou la neutralisation des essaims de drones. Plus précisément, l'essaim est défini comme un groupe de drones coordonnés pour atteindre un objectif commun. Les participants à cette démonstration seront sélectionnés vers fin octobre ou début novembre.

Les États-Unis ont déjà réalisé des avancées significatives dans ce domaine, comme en témoignent les fournitures militaires au gouvernement ukrainien, notamment le système de guerre électronique BlueHalo’s Titan et des options d'interception à faible coût. De plus, le Corps des Marines et l'Armée envisagent d'implanter des sites dotés de la capacité de contrer les UAS en tant que service.

Ces efforts reflètent l'engagement continu des États-Unis à faire face à l'évolution des menaces sur le champ de bataille. La combinaison de la technologie et de la stratégie pourrait bien placer les forces armées américaines à l'avant-garde de la défense anti-drone dans les années à venir.