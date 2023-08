Depuis que le CNSP a perpétré un coup d’État qui a renversé Mohamed Bazoum, les relations entre Paris et Niamey se sont fortement dégradées. La France a indiqué qu’elle ne reconnaît pas les nouvelles autorités militaires et que seul Mohamed Bazoum est légitime pour conduire les affaires du Niger. Ce vendredi 25 août, il ya eu une nouvelle montée des tensions entre le régime du CNSP et la France. En effet, les militaires au pouvoir ont ordonné le départ de Sylvain Itté, l’ambassadeur de France en poste à Niamey. Un délai de 48 h a été donné au diplomate français pour quitter le sol nigérien.

Qu’est-ce qui a poussé le CNSP à prendre cette décision ? Les militaires au pouvoir ont déclaré que Sylvain Itté a refusé de répondre à l’invitation du ministère des Affaires étrangères pour un entretien ce vendredi. En plus de ça, le pouvoir militaire a déclaré que le gouvernement français se livre à des agissements qui sont contraires aux intérêts du Niger. Face à cette situation, l’agrément de l’ambassadeur français lui a été retiré et il est invité à quitter le Niger dans un délai de 48 h.

De son côté, la France dit prendre connaissance de la demande du régime du CNSP, mais notifie que les militaires n’ont aucune autorité pour faire cette demande. Paris estime que l’agrément de Sylvain Itté provient des seules autorités légitimes nigériennes élues à savoir le régime de Mohammed Bazoum. Par conséquent, selon la posture de la France, son ambassadeur ne va pas quitter de sitôt le sol du Niger. Jusqu’où ira l’escalade entre le CNSP et Paris ? Pour le moment la tension est à son comble et nul ne peut prédire comment les choses vont se terminer.