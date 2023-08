Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent aux obsèques du fondateur de la société privée Wagner. L’annonce a été faite dans la matinée de ce mardi 29 août par le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Pour ce dernier, la famille n’a donné aucune information aux autorités par rapport à la cérémonie. « Concrètement, nous n’avons aucune information sur les funérailles. La décision à ce sujet est prise par les parents et amis. Nous ne pouvons rien dire ici sans eux », confie-t-il en précisant que le gouvernement ne sait pas où et quand Evgueni Prigojine sera inhumé.

Rappelons que, depuis le décès de cet homme jadis proche du maître du Kremlin, nombreuses sont les voix qui se sont élevées pour indiquer que le décès est la suite logique de la rébellion du groupe Wagner contre les autorités. Les autorités russes ont tout de même promis faire la lumière sur l’accident qui a coûté la vie à Evgueni Prigojine ainsi qu’à plusieurs de ses compagnons. Déjà, un suspect serait identifié. Il s’agit du pilote personnel du fondateur de Wagner. Ce dernier, identifié comme Artem Stepanov serait en réalité en vacances au Kamtchatka, une péninsule à l'extrême est de la Russie.

Son nom défraie la chronique sur les médias et réseaux sociaux ainsi que les comptes Telegram qui sont proches des services de sécurité russe. Il serait activement recherché par les autorités russes. L’enquête depuis le décès de Prigojine a été ouverte pour « violation des règles de sécurité du transport aérien ». Le président russe Vladimir Poutine avait annoncé ce jeudi, alors qu’il se prononçait sur le décès du patron de Wagner, que tout serait mis en œuvre pour identifier les causes de cet accident. « Nous verrons ce que les enquêteurs diront dans un avenir proche. L'expertise est en cours, une expertise technique et génétique. Cela prendra un certain temps », avait-il déclaré.