Cotonou abrite depuis le 14 août dernier, la formation des délégués des postes des pays francophones d'Afrique. Un rendez-vous qui permet la construction d'un écosystème postal plus promoteur. Ladite rencontre qui a commencé depuis le 14 août dernier a pris fin ce jour. Elle a connu la présence de nombreux responsables et même la directrice générale de la poste du Bénin.

Pendant 5 jours, les délégations des postes de l'Afrique francophone ont échangé sur les nouvelles bases pour une pose dynamique. "Efficacité opérationnelle et développement du commerce électronique", c'est le thème objet de ce conclave sous régional. Les réflexions ont été portées sur l'amélioration de la performance de service de la qualité de l'intégration du système informatique géographique dans l'adresse postale. Il faut rappeler que cette rencontre pour redynamiser ce secteur s'inscrit également dans le cadre du projet ARE 3. Mme Judith Glidja, directrice générale de la poste du Bénin, après avoir fait cas de l'adaptation des postes qui ont pour rôle de distribuer les courriers, a exprimé sa gratitude pour le choix porté sur le Bénin d'abriter cette rencontre. Elle se dit ravie du fait que "la solution aux défis du commerce électronique viendra des échanges entre délégués". Car, le commerce électronique joue un rôle crucial dans l'économie mondiale selon Alban Besan, représentant le ministre de l'économie et des finances du Bénin (...)Le e-commerce va offrir des opportunités sans précédent aux entreprises " a-t-il fait savoir. Des questions liées à la présence régionale forte, dans le seul but de permettre de fermer les maillages et de quadriller la région. ont été évoquées. L'union postale universelle (Upu) va bien coopérer avec les opérateurs économiques.