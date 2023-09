Les membres du gouvernement se sont réunis en conseil des ministres ce mercredi 20 septembre 2023 sous la présidence de son excellence Patrice Talon . Au cours de ce conseil des ministres , d'importantes décisions ont été prises notamment l'implémentation de la phase pilote de l’initiative des « classes socioéducatives » dans vingt (20) collèges d’enseignement général. Selon le compte rendu du conseil des ministres, « la mise en œuvre de la présente initiative a pour finalité de développer et d’entretenir chez les jeunes, les vertus qui les éloignent des vices» et que « ce faisant, elle contribuera à terme à la réalisation de l’un des objectifs du Plan national de développement sur la période 2018-2025 visant l’avènement d’un capital humain sain, qualifié et compétitif».

Ainsi , les « classes socioéducatives » se veulent des cours d’éducation familiale et sociale qui ,selon le gouvernement, vont aborder divers domaines de la vie tels que le leadership, l’estime et l’affirmation de soi, la santé sexuelle et reproductive, la protection de l’environnement (les éco-réflexes). Ce compte rendu du Conseil des ministres a indiqué que «ces cours intègrent également des thématiques comme le comportement citoyen, le civisme, l’esprit patriotique, la prévention de certains fléaux sociaux telles que les dérives comportementales, la cybercriminalité». Aussi a-t-il souligné que « des sujets se rapportant au travail, à savoir le management, la prise de décision, la gestion du temps, la gestion du stress, la promotion des valeurs éthiques, la construction d’un plan de vie» y seront abordés . « De façon concrète, ces classes seront infusées dans les situations d’apprentissage de quatre matières que sont le français, les sciences de la vie et de la terre, l’histoire et la géographie ainsi que l’éducation physique et sportive» a laissé entendre le gouvernement .



Pour ce dernier , «cette stratégie permet au système éducatif de maintenir les créneaux horaires actuels et de bénéficier de l’expertise des enseignants desdites matières» . Il est à préciser que la phase pilote va démarrer dans les classes de 6ème à la rentrée académique 2023-2024 dans vingt (20) établissements d’enseignement secondaire à raison de dix (10) en milieu urbain et dix (10) en milieu rural et périurbain, répartis dans les 12 départements du pays. Signalons que les récentes sorties du Procureur près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) sur le bilan de la lutte contre la cybercriminalité au Bénin ne sont pas innocentes dans la mise en place par l'Etat béninois de " classes socioéducatives" . Malgré la répression de la police républicaine et des autorités judiciaires, le phénomène perdure.