Le mystère entourant la collection d'art de l'homme d'affaires russe Roman Abramovich a récemment fait la une des journaux, suscitant l'attention du public et des médias du monde entier. Selon des informations révélées par une enquête conjointe du journal The Guardian, du média russe Vazhnye Istorii (Important Stories) et d'autres médias, Abramovich aurait caché sa précieuse collection d'art d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars aux sanctions, trois semaines seulement avant l'offensive à grande échelle de l'Ukraine.

Les fichiers divulgués du registraire des entreprises chypriote MeritServus ont fourni des informations précieuses sur la collection et sa structure de propriété. En 2018, la collection comprenait au moins 369 objets d'art d'une valeur totale estimée à 962 millions de dollars, selon les estimations des dirigeants d'Abramovich. Parmi ces trésors artistiques, on trouve des chefs-d'œuvre de renommée mondiale, signés par des artistes tels que Francis Bacon, Pablo Picasso, Lucian Freud, Alberto Giacometti, Claude Monet, René Magritte, et bien d'autres.

Certaines acquisitions notables étaient déjà connues du public, comme l'achat en 2008 des Triptyques de Francis Bacon, l'objet le plus cher de la collection, pour la somme impressionnante de 86,3 millions de dollars. Cependant, le sort de nombreuses œuvres est resté longtemps enveloppé de mystère. Par exemple, le tableau Composition suprématiste de Kazimir Malevitch n'était répertorié que jusqu'en 2000, lorsqu'il a été vendu aux enchères pour 17 millions de dollars. Le nom de l'acheteur était alors resté confidentiel, mais les fichiers MeritServus révèlent qu'en 2013, le tableau était entre les mains d'Abramovich.

La collection d'art a été enregistrée au nom de la société Seline-Invest, basée aux Îles Vierges, avant d'être transférée sur l'île de Jersey. Le contrôle de la collection a été confié au Chypre Endis Trust Settlement, créé en 2010, avec Abramovich comme unique bénéficiaire à l'époque. Cependant, début 2021, après le divorce d'Abramovich et de son épouse, Daria Zhukova, les parts bénéficiaires de la fiducie ont été divisées en deux entre les ex-époux, marquant un tournant dans la propriété de la collection.

Le 4 février 2022, trois semaines seulement avant que la Russie ne lance son offensive en Ukraine, les gestionnaires du fonds désignés par Abramovich ont pris une décision qui a suscité de nombreuses interrogations. Selon les experts consultés par diverses publications, cette décision visait probablement à protéger la collection d'éventuelles sanctions internationales. Abramovich a ainsi perdu 1 % de la fiducie au profit de Zhukova, changeant le ratio d'action en 51 % , 49 %.

Cette décision stratégique soulève des questions sur la manière dont de telles situations peuvent réduire les risques de saisie d'actifs dans plusieurs pays. Peu de temps après ces changements, Abramovich s'est retrouvé sous le coup des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni, avec le gel de ses actifs, y compris ceux du célèbre club de football Chelsea, dont il était propriétaire.

Cependant, jusqu'à présent, les sanctions n'ont pas encore eu d'impact sur la collection d'art. Les journalistes ont révélé que les autorités ukrainiennes enquêtaient sur la propriété d'œuvres d'art appartenant à des oligarques proches de Vladimir Poutine, mais l'endroit où se trouve la collection d'Abramovich reste inconnu. L'homme d'affaires russe n'a pas encore répondu aux questions des médias, et Daria Zhukova a refusé de commenter la situation.