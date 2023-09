Elon Musk a révolutionné le transport spatial avec SpaceX, réussissant non seulement à envoyer des cargaisons et des astronautes vers la Station spatiale internationale, mais aussi à récupérer les étages de fusées pour réutilisation, abaissant ainsi considérablement les coûts de lancement. Avec Tesla, il a transformé l'industrie automobile en rendant les véhicules électriques à la fois désirables et accessibles, tout en poussant l'innovation en matière de batteries et d'autonomie. L'innovation et la persévérance semblent être les maîtres mots pour Elon Musk et son entreprise spatiale, SpaceX.

Dépassant ses propres réalisations, l'entreprise vient de battre son précédent record de lancements orbitaux. Alors que SpaceX avait réussi 61 lancements en douze mois l'an dernier, cette année, elle a surpassé ce nombre en seulement huit mois. L'année dernière, la majorité des lancements avaient été réalisés avec le Falcon 9, et un unique avec le Falcon Heavy. Cette année, le 2 septembre a vu l'égalisation du record précédent, et seulement deux jours après, ce record a été dépassé.

Des missions spéciales

Ces missions mémorables comprenaient le placement de 13 satellites dédiés aux communications militaires et au suivi de missiles depuis la Californie. En parallèle, le déploiement de 21 satellites de la constellation Starlink depuis la Floride a renforcé l'empreinte de SpaceX dans le domaine de l'internet global. SpaceX ne se contente pas seulement de lancer des fusées; SpaceX envisage également selon certaines sources, de développer une station spatiale habitable, basée sur son vaisseau Starship, qui orbiterait autour de la Terre. Cette station serait plus vaste que l'ISS actuelle avec un potentiel d'expansion, permettant de convertir ses réservoirs de carburant en espace de vie.

Dans le contexte où l'ISS approche de sa fin de vie en 2030, la NASA collabore avec des entreprises privées, investissant dans des firmes comme Blue Origin et Northrop Grumman. Le Starship, initialement conçu pour des missions vers Mars et des déplacements rapides sur Terre, s'affirme donc comme une solution prospective pour l'avenir de l'habitation spatiale.

En conclusion, avec Elon Musk à sa tête, SpaceX semble être sur une trajectoire inarrêtable. Le prochain lancement, prévu pour le 8 septembre, promet encore de renforcer le statut dominant de l'entreprise dans l'industrie spatiale. L'horizon est sans limite pour Musk et son équipe, qui continuent d'inspirer par leur détermination et leur passion pour l'exploration spatiale.