L’assemblée générale élective de Flowers handball club, tenue le 20 août 2023, a permis aux membres de ce club, de renouveler leur bureau. A l’issue de cette assemblée générale élective, le député Charles Toko a été porté à la tête dudit club . Il sera aidé dans sa tâche respectivement par Euloge Dossou (premier vice-président, actuel président de la Ligue sud de handball), Mariatou Abdou ( 2e vice-présidente).

Quant aux postes de trésorier général et trésorier général adjoint, ils sont respectivement assumés par Romaric Akoze et Mardjanatou Baba Bodi. L’organisateur général échoit à Raphaël Dossou-Yovo qui sera aidé dans cette tâche par Fanou Geoffrey. Le Directeur technique du club est dirigé par Aimée Sebio. Naimath Abou Zounon de son côté est Directrice technique adjointe. Il faut signaler que le nouveau président Charles Toko et les membres de son bureau auront pour mission de remettre le club sur de bons rails et lui donner un nouveau souffle.

