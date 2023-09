Alors que la guerre continue de faire rage, la Russie est sur le point d’effectuer un changement significatif dans sa politique budgétaire, en mettant un accent particulier sur les dépenses de défense. Selon des informations révélées par Bloomberg, le Kremlin prévoit d'augmenter considérablement son budget de défense en 2024, le portant à 6 % du PIB, contre 3,9 % en 2023 et 2,7 % en 2021. Cette augmentation suggère que la Russie se prépare à une période prolongée de tensions militaires, d'autant plus que le coût du conflit en Ukraine continue de peser sur les finances du pays.

Ce changement intervient dans un contexte où les coûts de la guerre en Ukraine soutiennent la modeste reprise économique de la Russie, stimulant une production industrielle plus élevée. Cependant, ces coûts ont également contribué à un déficit budgétaire d'environ 24 milliards de dollars, exacerbé par la baisse des revenus d'exportation. Cette situation financière tendue soulève des questions sur la durabilité de cette stratégie d'investissement accru dans la défense, en particulier si les tensions militaires et les pressions économiques perdurent.

Parallèlement à cela, pour la première fois dans l'histoire du pays, la Russie prévoit de dépenser davantage pour la défense que pour la politique sociale. L'augmentation significative des dépenses militaires russes n’est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine et les pays occidentaux pour plusieurs raisons.

Inquiétudes sur la suite des événements

Premièrement, cela pourrait signifier une intensification du conflit en Ukraine. La Russie a déjà été impliquée dans des tensions militaires dans ce pays, et une hausse des dépenses militaires pourrait traduire une volonté de Moscou de renforcer sa présence militaire dans la région. Cela risquerait d’aggraver la situation sécuritaire en Ukraine et de prolonger le conflit, ce qui pourrait engendrer davantage de souffrances pour la population ukrainienne.

Deuxièmement, pour les pays occidentaux, une Russie plus militarisée pourrait représenter une menace accrue pour la sécurité régionale. Les pays de l'OTAN, en particulier ceux qui partagent une frontière avec la Russie, pourraient se sentir obligés de répondre en augmentant également leurs dépenses militaires, ce qui pourrait entraîner une escalade et une course aux armements dans la région. Cela aurait des implications non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour la sécurité mondiale.

Quoiqu'il en soit, les modifications prévues du budget russe témoignent d’un changement majeur dans les priorités du pays, mettant en lumière une possible escalade des tensions militaires. Cette stratégie budgétaire, qui met l’accent sur la défense aux dépens des politiques sociales, suscite des inquiétudes quant aux implications pour la stabilité européenne.