La relation entre la Russie et la Corée du Nord s'est renforcée en témoigne la récente visite de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, à Vladimir Poutine. Leur réunion au cosmodrome de Vostotchny a suscité des inquiétudes internationales, notamment en Ukraine et aux États-Unis, au sujet de possibles échanges d'armes entre les deux nations. L'Ukraine a exprimé sa préoccupation, avec le chef du renseignement militaire ukrainien suggérant que Pyongyang pourrait approvisionner Moscou en armes et munitions supplémentaires.

Malgré les dénégations des deux pays, des rapports indiquent que la Corée du Nord fournit déjà des armes à la Russie depuis environ six semaines. Ces armements, selon Kyrylo Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, comprennent des obus de calibre 122mm et 152mm ainsi que des lance-roquettes multiples Grad. "Le Kremlin vise à obtenir des millions de munitions. Malheureusement pour nous, la Corée du Nord est un important producteur d’armes. Elle est capable d’en fabriquer d’énormes quantités. La Russie n'est pas en mesure d'atteindre ces volumes" a-t-il déclaré.

Il semble que les ambitions de la Russie ne s'arrêtent pas là. Le patron du renseignement ukrainien, a suggéré que le Kremlin pourrait chercher à sécuriser des millions de munitions de la Corée du Nord. La capacité de production d'armes de la Corée du Nord est considérable, dépassant largement ce que la Russie pourrait produire en interne. Cela pourrait avoir un impact conséquent sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. "Cela aura un effet négatif sur la guerre en Ukraine", estime le responsable.

Kim Jong-Un soutient ouvertement Poutine

Le soutien affiché de Kim Jong-un à la Russie lors de sa visite a clairement défini la position de la Corée du Nord. Kim a exprimé sa conviction que la Russie sortira victorieuse de ses engagements actuels. Pour la Russie, l'appui de la Corée du Nord renforce sa position et cimente une relation qui a vu ses derniers grands échanges lors d'une réunion en 2019.

La réaction internationale a été rapide, avec une attention particulière des États-Unis. Washington craint que cette rencontre renforcée ne conduise à un transfert massif d'armes destinées à soutenir les opérations militaires russes en Ukraine, un mouvement que les officiels américains ont déjà condamné en évoquant des résolutions du Conseil de Sécurité. La géopolitique dans la région pourrait connaître des bouleversements majeurs si ces échanges se concrétisent.