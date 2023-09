Du 24 au 30 septembre 2023, la ville de Grand-Popo au Bénin accueillera la 10ème édition de la Coupe d’Afrique des nations de maracana (Mara’CAN) Grand-Popo 2023. C’est dans ce cadre que le collège de sélectionneurs des deux équipes béninoises composé de Akim Bissirou, Ibraim da-Silva et Jonas Bidé a dévoilé la liste des joueurs des équipes seniors (35-45 ans) et super séniors (45 ans et plus) du Bénin retenus pour prendre part à cette compétition. Ils seront au total 24 joueurs dont 12 par équipes.

Pour la Mara’Can Grand-Popo 2023, chez l’équipe Super seniors, les sélectionneurs ont fait appel à deux défenseurs, sept milieux de terrain et trois attaquants. Quant à l’équipe senior, elle est composée de deux défenseurs, de trois défenseurs qui peuvent aussi évoluer en milieu de terrain, de six milieux de terrain dont trois capables d’être attaquants et d’un pur attaquant. L’objectif visé par les représentants béninois à cette compétition est de décrocher au moins un titre comme ce fut le cas en 2011 au Niger. Pour cette 10ème édition,17 délégations sont attendues dont 14 africaines et 03 non africaines. Il s’agit entre autres du Bénin ( pays hôte), du Canada ( Senior+Super Senior) ,du Gabon ( Senior),du Burkina Faso( Senior+ Super Senior), du Togo ( Senior+Super Senior), du Niger ( Senior+Super Senior),du Cameroun (( Senior+Super Senior), de la Côte d’Ivoire (( Senior+Super Senior), du Mali ( Senior+Super Senior), des Etats-Unis (Senior),de la Guinée Bissau ( Senior), de la Guinée Conakry ( Senior+Super Senior),de la France ( Super Seniors) et du Sénégal (Senior).

Liste des super seniors retenus

Défenseurs

Pascal Anago

Zéphirin Goulolé

Darius Aïssi

Milieux

Paterne Sawa

Farel Atchadé

Élysée Zangnon

Phillipe Téko

Gustave Edoh

Romuald Houénou

Attaquants

Mermoz Dje

Delphin Akpo

Jean Massimouali

Liste des seniors retenus

Défenseurs

Pierrot Anonko

Philipe Tofoji

Médard Totin

Jacques Amon

Milieux

Stanislas Choupas

Mauriac Attadédji

Marius OKé

Darius Ablo

Attaquants

Taoffic Gao Affo

Marc Chabi

Salifou Moumouni

Hervé Semondji