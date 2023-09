L'ancien président russe Dmitri Medvedev a récemment exprimé sa gratitude envers le magnat de la technologie Elon Musk pour avoir empêché une attaque de drones ukrainiens contre des navires russes en Crimée. Cette déclaration a été faite suite à l'annonce de la publication prochaine d'une biographie autorisée d'Elon Musk par Walter Isaacson, qui révèle les détails de cette opération secrète. Il y a quelques jours sur notre plateforme, nous vous annoncions qu'Elon Musk avait empêché une attaque de drones de l'Ukraine pendant la guerre.

Dmitri Medvedev, ancien président russe et actuel vice-président du conseil de sécurité de Vladimir Poutine, a adressé un message de remerciement à Elon Musk, le PDG de X (anciennement Twitter), SpaceX et Tesla. "Si ce que [le journaliste Walter] Isaacson a écrit dans son livre est vrai, alors il semble que Musk soit le dernier esprit sain en Amérique du Nord. Ou, à tout le moins, dans une Amérique 'sans genre', c'est le seul qui ait des couilles", écrit l'ancien président russe Dmitri Medvedev sur le réseau social d'Elon Musk.

Dans la biographie évoqué plus tôt, Walter Isaacson détaille comment Elon Musk est personnellement intervenu pour contrer une menace imminente. Les faits en question se sont déroulés en 2022, lorsque des drones ukrainiens chargés d'explosifs se dirigeaient vers des cibles russes en Crimée. Pour contrecarrer cette menace, Elon Musk aurait ordonné à son équipe d'ingénieurs chez SpaceX de couper le signal Starlink, un réseau de communication satellite largement utilisé par les Ukrainiens. Cette action a perturbé les communications des drones, les empêchant d'atteindre leur objectif.

Dmitri Medvedev a exprimé sa profonde gratitude envers Elon Musk pour son intervention décisive. Il a déclaré que si les informations rapportées par Walter Isaacson sont exactes, alors Elon Musk apparaît comme l'un des esprits les plus clairvoyants en Amérique du Nord, voire comme le seul à avoir le courage nécessaire pour agir dans un contexte international tendu.

La crainte majeure qui aurait poussé Elon Musk à prendre cette décision était la possibilité que la Russie réponde à l'attaque de drones par une riposte nucléaire, ce qui aurait eu des conséquences catastrophiques pour la région et le monde entier. Il est important de noter que cette opération secrète n'a pas été précisément datée, et elle a été maintenue dans le plus grand secret jusqu'à l'annonce de la publication de la biographie d'Elon Musk. Cette révélation a suscité de vifs débats et interrogations.