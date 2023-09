Vladimir Poutine, le président russe, a récemment annoncé que 270 000 Russes ont rejoint les forces armées et les groupes de volontaires combattant en Ukraine au cours des six à sept derniers mois. Cette déclaration survient après une mobilisation partielle qui a vu 300 000 personnes enrôlées l'année précédente. Le président de la Fédération de Russie a souligné que chaque jour, entre 1000 et 1500 personnes supplémentaires signent des contrats pour servir dans les forces armées russes.

«Nous avons effectué une mobilisation partielle et 300.000 personnes ont été enrôlées. Et au cours des six ou sept derniers mois, 270.000 personnes ont volontairement signé des contrats pour servir dans les forces armées et des unités de volontaires», a certifié le président russe Vladimir Poutine. Après ses révélations, la question qui se pose est de savoir quel impact cela aura sur l'issue du conflit. Pour Poutine qui a évoqué la livraison de chasseurs occidentaux à l'Ukraine, la réponse est claire : la livraison prochaine d'avions de combat F-16 par les Occidentaux à Kiev ne fera que "prolonger le conflit" en Ukraine.

Lors d'un forum économique à Vladivostok, le président russe a exprimé ses préoccupations concernant cette livraison d'armement à l'Ukraine. Selon lui, l'arrivée de ces avions de combat n'améliorera pas la situation sur le terrain, mais au contraire, elle ne fera que renforcer la résistance ukrainienne et prolonger la durée du conflit. Cette déclaration s'inscrit dans le contexte tendu des relations entre la Russie et l'Occident, qui soutient l'Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Il est essentiel de noter que cette situation complexe continue de peser sur la région et a des répercussions géopolitiques mondiales. Les déclarations de Vladimir Poutine montrent clairement la détermination de la Russie à poursuivre ses objectifs dans la région ce qui laisse croire que la fin du conflit n'est pas pour bientôt. Quoiqu'il en soit, les conséquences affectent le monde entier surtout avec la fin de l'accord céréalier.