Le réseau de téléphonie Mobile MTN a révolutionné le secteur de la télécommunication au Bénin. Cela en témoigne par les multiples innovations que ce réseau de téléphonie mobile ne cesse d'apporter chaque jour aux consommateurs. A la tête de MTN Bénin depuis 2020, la Directrice générale, madame Uche OFODILE a, dans une interview, déclaré que " ces trois dernières années à la tête de MTN Bénin ont été très enrichissantes". Elle se réjouit d'être témoin de la croissance et de la transformation de cette entreprise au Bénin. Aussi, elle a révélé que "Mobile Money compte désormais plus de 4 millions de clients". ( Lire l' intégralité de l' interview en version française ci-dessous)

1- Bonjour madame Uche OFODILE ! Vous êtes au Bénin depuis quelques temps, pouvez-vous nous faire part de certaines de vos expériences ?

J'apprécie énormément mon séjour au Bénin. L'un des plus grands défis auxquels j'ai été confrontée a été de m'adapter à la différence de langue ; mais avec l'aide de collègues et d’amis formidables, j'ai pu m'immerger totalement dans la beauté du pays. J'ai également eu le plaisir de découvrir des sites à couper le souffle et de rencontrer des personnes vraiment extraordinaires qui rendent mon séjour mémorable.

2- En tant que Directrice Générale MTN Bénin depuis 2020, comment décrivez-vous le parcours et les changements dont vous avez été témoin au sein de l’entreprise et dans le pays ?

Ces trois dernières années à la tête de MTN Bénin ont été très enrichissantes. J'ai été témoin de la croissance et de la transformation de notre entreprise et de ce magnifique pays. En 3 ans, nous avons amélioré nos services, étendu la couverture du réseau et approfondi nos relations avec nos consommateurs. Mobile Money compte désormais plus de 4 millions de clients. Nous nous efforçons de réduire la fracture numérique, d'apporter la connectivité aux zones reculées et de donner aux gens les outils nécessaires pour construire un avenir meilleur.

MTN reste le leader des services numériques et la fondation MTN fait également beaucoup pour les communautés, en contribuant à l'autonomisation des femmes, à l'emploi des jeunes et à l'inclusion financière. C'est un honneur de participer à tout ceci et de faire la différence dans la vie de ceux qui nous entourent. L'incroyable croissance du Bénin a été une véritable source d'inspiration, je suis ravie d’en être témoin. Je peux dire en toute confiance que les trois dernières années ont été formidables à tous égards, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir réserve à MTN et à ce pays dynamique qu’est le Bénin.

3- Des incidents récents sur la plateforme Momo ont eu une incidence sur la confiance des clients. Quelles mesures sont prises pour améliorer la fiabilité des services de Mobile Money ?

Nous assumons nos responsabilités et continuons à travailler sans relâche pour résoudre tous les problèmes de façon rapide et proactive. Je comprends parfaitement que ces incidents aient pu affecter la confiance de nos clients, nous sommes conscients de l'importance du service mobile money dans la vie des communautés. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir sa fiabilité et sa sécurité. Nous avons entre autres augmenté nos investissements dans les infrastructures technologiques et travaillons en étroite collaboration avec les autorités de régulation pour nous assurer que nous respectons toujours les normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance de notre plateforme Mobile Money. Nous nous engageons à regagner la confiance de nos clients et à tenir notre promesse de leur offrir tous les avantages d’un monde moderne et connecté.

4- Les clients se plaignent des prix des forfaits, que fait MTN pour répondre à leurs préoccupations ?

Je comprends les préoccupations et les frustrations de nos clients, je peux vous assurer que nous sommes activement engagés auprès d’eux pour mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes, et nous avons pris des mesures pour améliorer la valeur que nous offrons. Nous comprenons que le caractère abordable est essentiel, et nous pouvons affirmer que de 2019 à aujourd'hui, les prix de nos forfaits les plus populaires ont baissé et qu’ils sont adaptés aux besoins de nos clients.

Croyez-moi, nous prenons tout cela très au sérieux. Des soucis comme l'épuisement rapide des forfaits peuvent parfois être résolus en réglant correctement les téléphones de nos clients. Mais nous devons aussi comprendre qu’une connexion plus rapide nécessite beaucoup plus de données (Mo). Nous étudions constamment nos offres pour nous assurer qu'elles soient justes, et nous nous engageons à fournir un service de haute qualité. Notre objectif est de faire en sorte que nos clients se sentent valorisés.

5- Avec la menace croissante des cyber-attaques et des vols de données, quelle est l’approche de MTN pour gérer ces risques et protéger les données des clients ?

En tête de liste des préoccupations de MTN, se trouvent la cybersécurité et la confidentialité des données ! Notre groupe compte une vingtaine de filiales et nous tirons parti de cette force pour mettre en œuvre une approche globale qui garantit que les informations personnelles de nos clients sont conservées en toute sécurité. Cette approche comprend des évaluations régulières des risques et des analyses de vulnérabilité afin d'identifier les points faibles potentiels de nos systèmes, ainsi qu'un apprentissage continu et un partage des meilleures pratiques avec nos sociétés sœurs.

Le personnel est formé en continu et des programmes de sensibilisation garantissent que chacun chez MTN est conscient de l'importance de la protection de la vie privée. Nous avons également mis en place une série de contrôles techniques et de mesures de sécurité pour protéger les données personnelles contre tout accès non autorisé.

Ces mesures comprennent entre autres des systèmes de détection et de prévention des intrusions, des pare-feux et le cryptage des données pour protéger nos plateformes telles que Mobile Money et MTN Business. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec l'Agence pour la Protection des Données Personnelles (APDP) et nous respectons toutes les règles en matière de protection des données. MTN s'engage à améliorer continuellement ses mesures de sécurité afin que nos clients puissent nous confier leurs informations personnelles en toute confiance.

6- MTN est le leader de l’industrie des télécommunications au Bénin. Avec l'arrivée d'une nouvelle entreprise de télécommunications labellisée « 100% Bénin », comment MTN fait-elle face à la concurrence ?

C’est gentil de nous reconnaître notre place de leader des télécoms au Bénin. C'est une lourde responsabilité que nous portons avec honneur ! Où que vous alliez au Bénin, MTN est présent ! La majorité de nos équipes sont béninoises, nous sommes au service des Béninois et nous sommes engagés à leur offrir tous les avantages d'une vie moderne et connectée. Je pense que tout cela nous qualifie d'entreprise 100 % béninoise ! Non ?

Nous sommes favorables à une concurrence saine et loyale et pensons que c’est bénéfique pour le consommateur. Nous voulons fournir à nos clients le meilleur service possible, en améliorant constamment nos offres, en écoutant leurs besoins et en nous adaptant à l'évolution de la dynamique du marché pour rester pertinents et compétitifs. Nous sommes déterminés à tirer parti de nos atouts pour conserver notre position de leader du marché béninois.

7- Quels sont les projets novateurs lancés par MTN ?

Hum, par où commencer ? Nous avons lancé la CAMPAGNE RÉSEAU pour présenter les connections puissantes que MTN rend possibles et toutes les réalisations de ces dernières années au Bénin pour accroître la couverture et améliorer nos services. Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de la 5G, qui va révolutionner la façon dont les particuliers et les entreprises se connectent et communiquent.

Nous sommes aussi fiers de présenter le MTN SELF SERVICE CARE MACHINE, conçu pour offrir une expérience plus pratique et permettre aux clients d'accéder rapidement et facilement aux informations et d'obtenir de l'aide pour tout problème qu'ils pourraient avoir. Chez MTN, nous sommes toujours à la recherche de moyens d'innover et d'améliorer nos services. Plusieurs propositions passionnantes de MTN business, adaptées aux attentes des consommateurs, seront bientôt dévoilées.

8- Vous avez mentionné une campagne de réseau et le lancement de la 5G. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Ce sont des projets importants qui nous enthousiasment et qui témoignent de notre volonté de fournir le meilleur service possible à nos clients. Le lancement de la 5G est une étape majeure et nous pensons qu'elle aura un impact transformateur sur la façon dont les gens se connectent et communiquent. La 5G permettra à des millions d'appareils de communiquer en temps réel, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle génération de technologies intelligentes. Cela devrait révolutionner un large éventail de secteurs, de l'éducation aux soins de santé en passant par les transports et les loisirs.

La campagne réseau met en lumière la façon dont MTN connecte les individus, les familles et les entreprises à travers le Bénin, leur permettant de communiquer, d'apprendre et de se développer. Notre réseau est le cœur de notre service, et nous sommes très fiers de faciliter les connections. Nous voulons mettre en évidence les façons dont MTN a un impact positif sur la vie de ses clients. La campagne réseau durera 12 mois et nous permettra de recueillir les réactions de nos clients. Chez MTN, nous ne prétendons pas tout savoir, nous voulons entendre ce que VOUS avez à dire, et nous nous réjouissons de continuer à répondre aux besoins de communication du Bénin.

9- J'ai pris connaissance du projet TITA by MTN et j'étais curieuse de mieux comprendre l'implication de MTN. Qu’est-ce qui a motivé MTN à investir dans cette initiative ?

Le projet TITA de MTN est une de mes grandes fiertés. En tant qu'entreprise béninoise, notre rôle est d'investir dans la réussite du pays. MTN s'est engagé à donner à la jeunesse les moyens d'agir pour créer un avenir meilleur pour le peuple béninois. Le Bénin est un pays jeune, n'oublions pas que plus des deux-tiers de la population ont moins de 25 ans. Nous pensons qu'il est essentiel d'investir dans les compétences technologiques des jeunes diplômés. Les PDG de demain sont formés en ce moment même.

TITA est un moyen pour nous de redonner à la communauté et de soutenir la prochaine génération d'innovateurs et de leaders. En fournissant aux jeunes diplômés les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans un monde numérique, nous contribuons à créer une société plus prospère. Par l'intermédiaire de TITA, nous nous efforçons d'atteindre plusieurs objectifs, notamment :

Offrir aux jeunes diplômés des compétences précieuses pour réussir leur carrière

Favoriser une culture de l'entreprenariat et de l'innovation au Bénin

Former une main-d'œuvre plus solide, capable de soutenir la croissance du secteur technologique et de contribuer au développement économique du pays.

Encourager une plus grande collaboration entre les écoles et le secteur privé afin de stimuler l'innovation et le progrès.

À long terme, je suis fermement convaincue que TITA aura un impact significatif sur la vie des jeunes et sur le pays. En investissant dans le potentiel des jeunes diplômés, nous créons un avenir meilleur pour tous. Nous sommes impatients de voir l'impact positif que TITA aura dans les 5 prochaines années et nous nous engageons à continuer à investir dans des initiatives qui soutiennent la croissance et le développement du Bénin, #LeBeninQueJaime, Le Bénin que NOUS aimons.

10- MTN est vraiment engagé dans l’innovation, sa plus récente, la machine de service Self-care est la toute première machine du genre au Bénin. Quels sont les avantages pour la population ?

Nous sommes fiers de mettre le pouvoir dans les mains de nos clients ! En ligne avec notre stratégie de numérisation, nous voulons promouvoir les services à soi-même. En plus de la machine, vous avez aussi nos diverses applications. La machine de self-care permet à nos clients d'accéder facilement aux services et produits MTN. Ils peuvent recharger leur crédit de communication, acheter des forfaits internet et gérer leurs comptes, ce qui permet de gagner du temps et de rendre nos services plus accessibles à toutes et à tous.

Le distributeur est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de sorte que les clients peuvent accéder à nos services au moment qui leur convient le mieux. C'est particulièrement important pour ceux qui ont un emploi du temps chargé ou qui n'ont pas accès aux canaux traditionnels de service à la clientèle. Nous voulons continuer à répondre aux besoins de nos clients de manière innovante.

11- Le gouvernement béninois s’est fixé des objectifs ambitieux pour accroître la connectivité et l’infrastructure numérique dans tout le pays. Comment MTN contribue-t-elle à ces efforts et à l’économie du pays ?

MTN s'est engagé à accompagner le gouvernement et a mis en place plusieurs projets pour soutenir le développement de l'écosystème numérique. Nous avons par exemple investi dans l'expansion de la couverture réseau à travers le pays, y compris la fourniture de la 3G et la 4G dans les zones reculées. La modernisation du réseau, la mise à niveau de la liaison internationale et la construction de nouveaux sites, entre autres, permettent à MTN d'être plus efficace et plus proche de ses clients.

MTN soutient également le développement du Bénin par le biais de diverses initiatives en partenariat avec le gouvernement (projet numérique LEARN, dispersion des fonds à travers le pays, etc.), et en fournissant une vaste plateforme de services mobiles qui permet aux clients d'accéder à des services financiers tels que l'assurance et l'épargne (MoMo Sayaaa), stimulant ainsi l'inclusion financière et contribuant à la croissance économique. Dans l'ensemble, MTN joue un rôle essentiel et nous sommes fiers de nos efforts pour stimuler l'innovation et le progrès dans le pays, et nous restons déterminés à soutenir les objectifs du gouvernement pour un Bénin connecté et prospère.

12- La contribution à l’économie peut également dépendre de la réglementation du marché. Comment MTN s’engage-t-elle auprès des décideurs et des organismes de réglementation ?

De tous les pays où j'ai travaillé, le Bénin est l'un des meilleurs en termes d'opportunités. En tant qu'entreprise citoyenne, béninoise et responsable, MTN apprécie l'importance d'un environnement favorable à une croissance économique durable. Nous nous engageons de manière proactive avec les décideurs politiques et le régulateur pour plaider en faveur de politiques qui soutiennent la durabilité et les priorités nationales.

Le Bénin a un objectif unique : L'ACCÈS POUR TOUS et la possibilité d'utiliser des services numériques, ce qui correspond parfaitement à nos propres ambitions de fournir les avantages d'un monde moderne et connecté à tous nos clients. MTN travaille en collaboration avec le régulateur pour s'assurer qu'il dispose des bonnes informations pour prendre des décisions éclairées. Notre engagement comprend le dialogue et la consultation afin de mieux comprendre la vision et les objectifs, et de fournir des contributions importantes issues de notre expérience dans l'industrie.

Nous organisons également des rencontres avec les parties prenantes afin de partager des informations sur nos initiatives en matière de développement durable et d'explorer les moyens de collaborer à la poursuite des objectifs communs. MTN adopte vraiment une approche proactive et nous restons déterminés à travailler avec toutes les parties prenantes pour créer un avenir durable pour le Bénin.

13- Le changement climatique est une préoccupation mondiale. Quelle est l’approche de MTN pour gérer et réduire son impact environnemental ?

MTN met en œuvre plusieurs mesures pour atténuer l'impact de ses activités sur le changement climatique. Notre approche s'aligne sur les meilleures pratiques et normes mondiales. Nous avons une stratégie ESG ambitieuse et avons fixé des objectifs stricts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation d'énergie, et nous travaillons pour contrôler nos performances. Nous nous sommes engagés à utiliser moins d'énergie fossile pour surveiller notre réseau, nos incroyables équipes techniques utilisent davantage de sources d'énergie renouvelable et ont investi dans des systèmes d'énergie solaire sur plusieurs de nos sites. Nous avons également investi dans la plantation d'arbres pour compenser nos efforts.

Nous pensons également que la collaboration, le dialogue et les partenariats avec les principales parties prenantes sont essentiels pour lutter contre le changement climatique. Nous nous engageons à travailler avec les gouvernements, les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes afin de promouvoir le développement durable et d'atténuer les effets du changement climatique au Bénin et au-delà.

14- Le personnel est un atout important, comment MTN aborde-t-il la diversité et l’inclusion au travail, et quelles mesures l’entreprise prend-elle pour créer un environnement convivial ?

Là on touche mon sujet préféré ! Sans une main d’œuvre engagée, il est difficile de mettre en œuvre des projets. MTN apprécie les contributions de l'ensemble de son personnel et s'efforce de créer un environnement de travail diversifié, inclusif et accueillant pour être un employeur de référence. Nous abordons la diversité et l'inclusion en valorisant et respectant les différences, embrassant diverses perspectives et favorisant une culture de collaboration et d'innovation. La diversité de nos équipes reflète les communautés que nous servons, et nous reconnaissons que la création d'un lieu de travail inclusif exige des efforts et un dévouement constants. Nous sommes fiers d'avoir une équipe très diversifiée dont 95 % des membres sont Béninois, le reste étant constitué de nationalités africaines.

Nous avons mis en œuvre plusieurs initiatives, notamment des programmes de formation à la diversité et à l'inclusion, de mentorat et de développement du leadership. Nous voulons avoir des employés performants, passionnés et dynamiques, et nous donnons la priorité à la formation et au développement des employés, ainsi qu’aux possibilités de croissance et d'avancement de carrière. Notre programme Y'ello graduate est la preuve de nos efforts et nous continuons à mesurer nos performances grâce à nos mécanismes de retour d'informations qui nous aident à identifier les domaines à améliorer. La diversité et l'inclusion sont essentielles et nous favorisons un environnement agréable pour tous nos employés.

15- Pour conclure, y a-t-il autre chose que vous aimeriez souligner ou un message que vous aimeriez transmettre ?

Ça fait plus de 20 ans que la compagnie que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de MTN est présente au Bénin. Le nom a changé, la marque est différente et la technologie a évolué mais la mission est restée la même : Servir le Bénin, VOUS servir, servir nos communautés et faire la différence. Nous sommes fiers de soutenir des initiatives d'autonomisation par l'intermédiaire de notre fondation qui a 15 ans cette année. Nos programmes comprennent de la formation professionnelle et de l'éducation, ainsi que des initiatives pour la croissance et le développement durables.

Nous sommes attachés à rester une entreprise citoyenne et responsable et nous nous efforçons de maximiser notre impact social positif en faisant la promotion de la valeur partagée au Bénin. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser un message de gratitude au peuple béninois pour son soutien continu, sa loyauté et sa confiance. Je remercie sincèrement les autorités béninoises pour leur ouverture, qui nous a permis d'assister avec émerveillement à la croissance rapide du pays.

Enfin, je souhaite renouveler notre engagement à fournir des services de grande qualité et tous les avantages d'un monde moderne et connecté à tous. Pour conclure, sachez que ce n'est qu'un début. Il y a tellement de grandes choses qui nous attendent…