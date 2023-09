Le conflit russo-ukrainien tend vers va deuxième année et pour le moment, nul ne peut prédire l’issue. Cette guerre a engendré de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Dans ce conflit, Kiev bénéficie du soutien d’une grande partie des chancelleries occidentales avec leur tête, les États-Unis. Que ce soit sur le plan militaire ou économique, les Occidentaux n’ont pas lésiné sur les moyens pour soutenir l’Ukraine. Les soutiens de Moscou quant à eux se comptent sur les bouts des doigts. La Chine, allié traditionnel du Kremlin, préfère adopter une attitude de neutralité et plaide pour une résolution pacifique de la guerre.

L’Iran et la Corée du Nord sont les deux autres principaux soutiens de la Russie. Volodymyr Zelensky ne ménage aucun effort pour sillonner le monde et plaider la cause de son pays. Quand il en a les possibilités, le président ukrainien développe des initiatives pour contrer l’influence de son rival russe. Le samedi 23 septembre par exemple, Volodymir Zelensky a rencontré le général Abdel Fattah Al-Bourhane, le chef de l'armée soudanaise. L’entrevue s’est déroulée dans la ville irlandaise de Shannon. Des sources bien introduites ont récemment révélé que du matériel militaire ukrainien, notamment des drones ont fait leur apparition sur le champ de bataille au Soudan.

En effet, au cours du mois d’août et de septembre, une série d’attaques au drone FPV (pilotage en immersion par caméra embarquée) a été signalée contre la Force de soutien rapide (RSF) du général Hemetti, le rival d'Al-Bourhane. Il se trouve que le groupe Wagner apporte son soutien au général Hemetti. C’est la première fois que la technique d’attaques au drone FPV est utilisée sur le continent africain et il se trouve que c’est l’Ukraine qui a développé cette technique dans les premières heures du conflit avec la Russie.

Pour le moment aucun officiel ukrainien n’a confirmé ces révélations, mais la récente rencontre entre le général Abdel Fattah Al-Bourhane et Volodymir Zelensky est assez révélatrice. Selon des experts bien introduits, cette rencontre entre les deux personnalités montre clairement que l’Ukraine a choisi son camp dans la guerre qui se déroule au Soudan. Vu que Moscou et Wagner sembleraient pencher pour le camp Hemetti, Kiev a naturellement opté pour le camp Al-Bourhane.

À Shannon, Volodymir Zelensky et Abdel Fattah Al-Bourhane étaient accompagnés par leur ministre de la défense respectif. Sur le plan politique, l’influence de l’Ukraine en Afrique est minime. Cependant, dans un contexte de conflit avec son grand rival russe, Kiev commence a pousser ses pions pour marcher sur les plates-bandes de Moscou. Doit-on s'attendre à ce que dans les jours, semaines et mois à venir, la rivalité entre la Russie et l’Ukraine se déporte sur le continent africain ?