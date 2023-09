Cause principale de la faillite sécuritaire et de la déstabilisation des Etats dans le sahel, le terrorisme fait objet de curiosité pour des intellectuels béninois. Sous l’égide de la Fondation Friedrich Ebert, Expédit Ologou et Thierry Bidouzo assistés d’un pool de politologue, juriste et journaliste ont investigué pendant des mois pour écrire ce livre dont le titre est: « Terrorisme au Bénin : perceptions, actions et perspectives ». Il a été lancé ce jeudi 31 août 2023 au siège de la fondation.

Depuis décembre2021, plusieurs attaques terroristes ont frappé le Bénin dans sa partie septentrionale. Ce péril qu’on croyait si loin a fini par se rapprocher et s’installer chez nous. Face à cela, plusieurs interrogations taraudent les esprits. Qui sont réellement ceux qui nous attaquent ? Viennent –ils de l’extérieur ou sont-ils nos frères ? Comment fonctionnent-ils ? Quels sont les soutiens et les réseaux d’informations dont ils disposent ? Qui les financent ? Qui les arment ? Le souci d’avoir de réponses à ces différentes questions a fini par convaincre les auteurs d’en faire une préoccupation empirique. Pendant cinq mois, ils sont allés sur le terrain où ils ont collecté des informations sensibles mais aussi du renseignement à travers 60 interviews, entretiens et focus groupes dans neuf départements.

Il s’agit d’un livre de 271 pages divisé en deux parties et neuf chapitres. Après l’introduction, les auteurs se penchent sur les clarifications conceptuelles. Les thèmes radicalisation, l’extrémisme, l’extrémisme violent…avant d’aborder le mal lui-même. Dans cette première partie, ils parlent de l’évolution du péril terroriste entretenu par le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) affilié à Al Qaida et l’Etat Islamique dans le Grand Sahara(EIGS). A la question de savoir comment les citoyens perçoivent le terrorisme, les auteurs ont montré que les citoyens le perçoivent comme «les fragilisations du dehors, une menace étrangère, parfois lointaine, ethnicisée, des fragilités du dedans… ». De même, les auteurs ont exprimé les inquiétudes des populations sur l’extrémisme politique, religieux et socioéconomique. Ils explorent également quelques pistes de solution qui sont désamorcer le sentiment d’exclusion, mener des actions législatives et judiciaires, s’ouvrir aux acteurs internationaux et explorer les perspectives communautaires.

Au total, le terrorisme comme l’a dit Achille Bembé relayé par Expédit Ologou est « le sacrement de notre époque ». Le Bénin est le 28è pays touché dans le monde selon Global Terrorism Index 2023 et se trouve être frontalier du Burkina Faso, 2è pays le plus touché dans le monde. Ce tableau est inquiétant et l’édition de ce livre vient à point nommé pour contribuer aux réflexions en cours actuellement pour trouver les voies et moyens pour lutter contre cette menace.