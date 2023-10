Les autorités béninoises ont renforcé leur contrôle en ce qui concerne l’inspection des centres de santé. Selon le point des activités présenté par la Cellule de Contrôle et d'Inspection des Structures de Prestation des Soins Médicaux, on dénombre 14 cabinets de soins illégaux qui ont été fermés durant les trois premiers trimestres de 2023. L’information a été donnée par Blaise Ayivi, coordonnateur de la cellule. Parmi ces établissements fermés, deux étaient dirigés par des individus non qualifiés dans le domaine médical. Blaise Ayivi a également fait savoir que des procédures judiciaires ont été enclenchées, contre les promoteurs des cabinets épinglés.

Des traitements inappropriés

Les inspections ont également mis en lumière de nombreuses irrégularités au sein des structures de soins. Les délégations départementales de santé ont observé un phénomène préoccupant : l'abandon des consultations médicales par les médecins au profit des infirmiers et des aides-soignants. Cette pratique, selon les analyses du coordonnateur, conduit souvent à des diagnostics incorrects et à des traitements inappropriés. En outre, les équipes de la Cellule de Contrôle et d'Inspection ont signalé un autre problème : l'abandon des centres de santé aux aides-soignants, en particulier la nuit ainsi que les week-ends.

Publicité

Le coordonnateur a également fait part de la dégradation des conditions d'hygiène et de salubrité dans de nombreuses structures de santé, en particulier dans le secteur public. Pour rappel, le point de la Cellule de Contrôle et d'Inspection des Structures de Prestation des Soins Médicaux intervient plus d’un an après que les autorités béninoises ont arrêté un « faux gynécologue obstétricien » à Pobè pour exercice illégal de la médecine. Il s’agissait d’un féticheur qui s’est fait passer pour un gynécologue obstétricien. Selon Frissons radio, le mis en cause avait été interpellé pour pratique illégale de médecine dans l’arrondissement d’Isaaba situé dans la commune de Pobè. Il lui était reproché de faire des accouchements traditionnels.