Bénin: Joris Thys quitte le Port autonome de Cotonou

Par Romaric Sy Commenter

Il occupe ce poste depuis juillet 2018, après la signature du contrat de délégation de gestion signé avec le port of Antwerp International. Joris Albert Thys cumule plusieurs dizaines d'années de carrière dans le secteur portuaire. Après sa nomination, le site du port autonome de Cotonou a écrit : « Grâce à sa connaissance approfondie des aspects techniques de la construction et de l’exploitation des ports et terminaux, il poursuit comme mission la modernisation et le repositionnement du Port de Cotonou, afin de pérenniser les activités et de contribuer davantage à la croissance de l’économie nationale ».