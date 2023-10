Publicité

Le parti politique d’opposition Les Démocrates est toujours en deuil après le décès d’un de ses membres, il y a quelques semaines. Il s’agit d’Ibrahim Zackari, coordonnateur de la 14ᵉ circonscription électorale, qui est décédé quelques jours avant le 1ᵉʳ congrès ordinaire du parti. L’homme politique est décédé des suites d’un accident de la circulation, sur l’axe Prekètè-Bassila le jeudi 12 octobre 2023, alors qu’il se rendait à l’événement tant attendu du parti, qui devait se tenir à Parakou. Depuis, les hommages ne cessent de venir de toute part pour saluer le disparu. Au nombre de ces derniers figure l’ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2021, du parti les Démocrates, Reckya Madougou.

Ibrahim Zakari, un si bon grand leader

Depuis la prison d’Akpro-Missrété où elle est détenue, la femme politique a exprimé sa tristesse.

Publicité

« Mon cœur est triste. Il est des disparitions qui nous laissent pantois. L’on espère qu’il ne s’agit que d’un cauchemar dont on se réveillera bientôt. On pense pouvoir se revoir sur la terre des hommes avant l’au-delà. Mais très vite la réalité nous rattrape.

Papa Ibrahim Zakari… Mais pourquoi ? Pourquoi ?

Notre désormais ancien coordonnateur de la 14 ème circonscription électorale nous a quittés, les armes de la liberté chevillées au corps. Il s’en est allé, fauché par la méchante, alors qu’il se rendait dans ma ville natale Parakou, au congrès de notre parti.

Combien de nobles combats, ce géant du syndicalisme, haut cadre, fonctionnaire international émérite, politique futé, n’a-t-il pas menés dès sa jeunesse ? Toujours du côté des revendications au profit de la justice sociale. Les célèbres cicatrices ayant balafré son torse, des suites de tortures et sévices subis en prison à l’époque de la révolution, sont encore vivaces dans nos mémoires.

Publicité

Je retiens de son testament, l’espérance pour notre pays, quelles que soient les circonstances du moment et les affres de la détention arbitraire.

Depuis que j’ai appris en retard la triste nouvelle de son trépas, j’ai alterné entre tristesse et déni. Je procrastinais sans cesse cette prise de conscience. Et pourtant! Finalement c’est le souvenir de son soutien hors pair à mon aventure politique et de son enseignement du militantisme qui me consolent un tant soit peu.

Vous comprendrez davantage ma douleur lorsque vous lirez que Papa Ibrahim Zakari est responsable de la coordination du parti Les Démocrates qui m’aura le plus rendu visite ici à la fameuse prison civile de Missérété. Depuis mon infortune, il s’est inlassablement déplacé vers moi.

Au temps où je pouvais recevoir mes proches, il a d’abord tenté plusieurs fois de me voir sans succès jusqu’à y parvenir quatre fois successivement. Les bras toujours chargés de délicieux fruits et packs d’eau en provenance d’une célèbre enseigne d’hypermarché de la place.

« Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. » Apocalypse 14:13

Allah, Le Très Miséricordieux dit: « C’est Nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu’ils ont fait [pour l’au-delà] ainsi que leurs traces. Et Nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite. » ( سورة يس , Ya Seen, chapitre 36, verset 12).Je m’en remets donc à Dieu, Allah, le Tout-Puissant. Je Le prie ardemment afin que le bon cœur et la bravoure de papa Ibrahim Zakari plaident pour lui. Qu’il trouve faveur aux yeux de l’Eternel et soit compté au nombre de ses privilégiés. Amen! Amin! » a écrit l’ex-ministre de la justice.