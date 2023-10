Bénin : Pour affaire d’évasion d’une prison, un militaire jugé par la CRIET

Publicité

Un militaire détenu à la prison civile de Cotonou depuis octobre 2019 pour « atteinte contre la sûreté de l’Etat » s’est évadé le même jour où il fut transféré de son lieu d’incarcération a Missérété. L’homme en uniforme est poursuivi par la Cour de Répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) pour avoir fui de la prison de Akpro-Missérété. Après son arrêt, l’homme a été mis sous mandat de dépôt pour affaire d’évasion.

L’homme en uniforme a été convoqué à la barre le lundi 30 octobre 2023 devant le juge de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Devant le juge, le militaire a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a plaidé coupable. Un procès qui n’a duré que quelques minutes sans la réquisition du ministère public et les plaidoiries de son avocat.

Le prévenu était dans les mailles de la prison civile de Cotonou pour les faits d’atteinte contre la sureté de l’Etat, mais a pu par la force des choses réussir à fuguer de la maison d’arrêt de Akpro-Missérété où il fut transféré après celle de Cotonou. L’homme en uniforme avait déjà selon notre source bénéficié d’un non-lieu à la cour spéciale dans cette même affaire.

L’audience de ce 30 octobre 2023, pour décider du sort du détenu, n’a pas été à son terme pour raison d’absence de son avocat. Elle a donc été suspendue et son dossier renvoyé. Un procès qui n’a donc pas duré longtemps et va se poursuivre à la prochaine comparution avec la réquisition du ministère public et en même temps les plaidoiries de son avocat.