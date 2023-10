Publicité

Un affrontement a eu lieu entre la population et les forces de l’ordre et défense le samedi 14 octobre 2023 dans le département de la Donga. A l’origine, une incompréhension entre la population et les policiers qui a viré à une autre tournure. Ce serait à propos de la fermeture des pistes donnant accès à la frontière togolaise dans la commune de Bassila précisément à Manigri. La police républicaine a réagi ce lundi 16 Octobre 2023.

Une altercation entre population de Manigri et la police Républicaine a viré au drame le samedi 14 octobre 2023. A l’origine une incompréhension entre les deux parties. Au moment où la population essayait de libérer le chemin qui mène vers le Togo du côté de la commune de Bassila les forces de l’ordre de l’ordre se sont interposées. Les citoyens ont donc protesté contre la fermeture des pistes donnant accès à la frontière togolaise afin d’éviter l’exportation du soja

Selon nos sources, les routes donnant accès au Togo par Bassila ont été bloqué avec des roches chargés dans des camions sur instruction afin de faire obstacle aux motos et autres moyens de déplacement transportant du soja vers la région du Togo. Toute chose qui ne serait pas du gout de la population qui a riposté en brulant des pneus afin de montrer leur mécontentement. Il s’agit d’une action pour empêcher la population d’aller vendre le soja hors du territoire, rapporte la même source.

Malheureusement, la situation aurait dégénérée entre les deux parties, au point où des éléments de la police auraient été grièvement blessés. Pour calmer un temps soit peu les ardeurs de la population, un détachement des forces armées a été déployé sur les lieux. Nous vous reviendrons pou plus de détails.

Réaction de la police républicaine

La police républicaine a réagi ce lundi à travers un communiqué et a confirmé un affrontement entre les populations riveraines de la localité de Balanka et des agents de la Police républicaine. « En effet, des blocs de granite étaient posés pour restreindre la circulation sur les axes secondaires utilisés pour la sortie frauduleuse des produits vivriers vers les pays frontaliers, certains individus s’y sont violemment opposés », informe le communiqué qui souligne que trois policiers ont été grièvement blessés.

« Face à ces violences et voies de fait qu’ils ont subies, ces agents ont fait preuve de professionnalisme et de retenue », a assuré la police dans son communiqué avant de lancer un appel aux populations. La direction générale de la Police républicaine a en effet appelé au « sens élevé du civisme et au respect de l’intégrité physique et morale de ses fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions régaliennes ».