A travers un arrêté interministériel 2825/Mef/Mdgl/Dc/Sgm/Dgb/Drctoe/Sp-Conafil/Sa/015Sgg23 en date du 09 octobre 2023, que le ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, M. Raphaël Akotègnon, le ministre d’Etat chargé de l’Economie, des Finances et de la Coopération, M. Romuald Wadagni ont signé la note portant répartition partielle des dotations du Fonds d’appui au développement des communes (Fadec) non affecté pour le compte de la gestion 2023.

58 135 689 000 Fcfa est la somme que le gouvernement du président Patrice Talon met à la disposition des communes pour le compte du Fonds d’appui du développement des communes (Fadec) non affecté pour le compte de cette année 2023. Lesquelles ressources permettront aux communes de faire face à certaines charges de l’administration publique.

Sur cette somme, une première partie dont 32 354 000 000 Fcfa est destinée au fonctionnement et à l’investissement sur ressources intérieures et extérieures. Ainsi donc, il est pris en charge par l’Etat, les frais d’eau et d’électricité. La seconde et dernière partie sera répartie en cours de gestion au titre du Fadec non affecté au titre de l’année. « L’appui à la reforme représente la contribution de l’Etat au paiement des rémunérations et avantages des maires, des adjoints au maire, des secrétaires exécutifs et autres cadres administratifs et techniques… », précise la note.

Il faut rappeler que depuis la mise en œuvre de la réforme structurelle de la décentralisation, le gouvernement du Président Talon s’est engagé à soutenir les communes dans la prise en charge des dépenses liées au renforcement du capital humain dans les communes.