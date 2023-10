Espace : Poutine voit très grand

Publicité

Le domaine spatial est devenu un enjeu important pour tous les pays du monde. La Russie fait partie des mastodontes de la conquête spatiale. Dans ce secteur, depuis les années 50, le pays a développé des initiatives qui sont entrées dans les annales de l’histoire. L’on se rappelle de Youri Gagarine, premier être humain a avoir effectué un vol dans l’espace. C’est également la Russie qui a envoyé les premières sondes dans l’espace.

On peut en quelque sorte affirmer que la Russie a entraîné dans son sillage le reste du monde, les États-Unis notamment. Les deux puissances se livrent une bataille sans merci pour la conquête de l’espace. Avec l’avènement du conflit russo-ukrainien, le secteur spatial de la Russie a connu des chamboulements. Malgré cela, les ambitions de Moscou demeurent intactes. Ce jeudi 26 octobre, le président russe, Vladimir Poutine a effectué une visite dans les bureaux d’Energuia qui n’est autre que l’un des leaders mondiaux de l’industrie spatiale.

Le chef du Kremlin a notifié qu’une vision audacieuse doit être mise en place afin de faire basculer le domaine spatial dans une autre dimension. « Il s’agit avant tout de développer notre potentiel d’exploitation de l’espace proche en recourant à nos propres prouesses souveraines et à nos réalisations internationales communes.Il faut stimuler notre secteur aérospatial pour permettre le développement de notre économie, de nos régions afin d’offrir de nouvelles possibilités à nos citoyens » dira le président russe. Selon lui, en exploitant le plein potentiel du spatial, il serait possible de créer de formidables opportunités pour les citoyens russes.

Vladimir Poutine a défini des objectifs qui doivent permettre de mettre en place une industrie nationale puissante de services, technologies et biens liés à l’espace. Pour le chef du Kremlin, il faut que la Russie crée des systèmes spatiaux innovants qui vont aller à la conquête du monde et inonder les marchés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. « La Russie doit soutenir cet élan. Nous avons des choses à proposer et nous devons développer l’exportation de nos biens et service liés à l’espace » affirme Vladimir Poutine. Le chef de l’État s’est aussi prononcé sur la future Station orbitale russe qui doit offrir à la Russie les compétences nécessaires pour sillonner les confins de l’espace.

Après le déclenchement de l’opération militaire en Ukraine, la Russie a annoncé son retrait de la Station spatiale internationale (ISS) pour créer Ross, la station orbitale russe. Avec cette vision, la Russie se positionne plus que jamais comme une référence dans le secteur de l’espace. Les années à venir s’annoncent palpitantes, car plusieurs pays vont intensifier leurs efforts pour ne pas prendre trop du retard par rapport au géant russe.