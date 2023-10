Publicité

Un programme de formation et d’éducation professionnelle en plomberie est désormais disponible à SOS Villages d’Enfants au Bénin. Cette initiative baptisée GIVE est devenue une réalité grâce à la collaboration entre la marque GROHE et les autorités de l’organisation à but non lucratif SOS Villages d’Enfants au Bénin. Le lancement officiel des activités de ce centre de formation a été effectué ce vendredi 6 octobre au Village d'enfants SOS Abomey-Calavi en présence de plusieurs autorités socio-politiques.

« Proposer une formation professionnelle et un accompagnement en travaux de plomberie et de sanitaire aux jeunes étudiants ; Renforcer les compétences des installateurs sanitaires ». C’est l’objectif que vise le programme GIVE de la marque GROHE qui fait partie de LIXIL, leader mondial des solutions complètes de salle de bains et d’équipements de cuisine. La marque allemande a eu l’idée de cette initiative en collaboration avec SOS Villages d’Enfants suite à un constat qui a été fait sur le terrain. En effet, l’industrie sanitaire a du mal à attirer de jeunes talents dans le secteur de la plomberie malgré le rôle essentiel de ces acteurs dans la construction des maisons et les infrastructures plus durables.

Ainsi, le programme GIVE vient en réponse à la pénurie de professionnels qualifiés dans le secteur de l’assainissement et offrir aux jeunes une base solide pour se lancer dans leur carrière professionnelle. Pour Salimane Issifou, directeur national de SOS Villages d’Enfants au Bénin, c’est une grande joie pour son organisation d’accueillir un tel projet qui profite directement à ses pensionnaires. Il s’agit selon lui, d’un rêve qui est finalement devenu une réalité. « Dans notre ambition de soutenir l’État béninois à élargir la palette de formations professionnelles susceptible de renforcer l’employabilité des jeunes, nous sommes entrés en partenariat avec l’entreprise allemande GROHE qui fait partie de LIXIL au fin de mettre en place un centre de formation en plomberie nouvelle génération au Village d’Enfants SOS d’Abomey-Calavi », a déclaré le directeur national de SOS Villages d’Enfants au Bénin.

Il fait par la suite remarquer que le programme vient résoudre en partie le problème d’insertion professionnelle des jeunes après leur formation. Ce partenariat avec l’entreprise allemande GROHE apporte, selon lui, une plus-value aux actions de SOS Village d’Enfants au Bénin. Ce fut également l’occasion pour lui de rappeler que, de plus en plus, son organisations fait recours à cet type de partenariat pour se conformer aux besoins actuels en formation. « En 2021, nous sommes allés chercher une entreprise danoise pour mettre en place au Bénin pour la troisième fois en Afrique et la première fois en Afrique francophone, la formation des entrepreneurs numériques », a-t-il rappelé. Pour sa part, Christopher Penny, responsable du programme GIVE et de World Skills chez LIXIL EMENA a également exprimé la satisfaction de son groupe pour la concrétisation de ce projet après plusieurs années de préparation.

Le ministère compte solliciter l’expertise de GROHE…

« En tant que leader de l’industrie sanitaire, notre objectif principal est d’aider les jeunes étudiants à développer les compétences requises pour exceller dans les professions liées à la plomberie. Grâce au programme GIVE, les étudiants peuvent partager nos connaissances et notre expertise acquises au cours de 80 ans, qui contribuent à changer et à améliorer la vie des gens », a-t-il détaillé. Déjà, René Mathias Akakpo, représentant du ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle compte solliciter l’expertise de GROHE pour les lycées techniques du Bénin. Il indique notamment que du haut de ses nombreuses années d’expérience, c’est bien la toute première fois qu’il voit de telles installations en plomberie.

« Je voudrais faire une demande au nom du ministre et au nom du gouvernement pour que vous puissiez nous aider dans les lycées techniques où nous avons la plomberie. Ceci permettra à ces jeunes d’être mieux formés. Nous allons négocier ce partenariat avec la permission du directeur national de SOS Villages d’Enfants Bénin pour que rapidement nous puissions le faire », a-t-il plaidé. A l’endroit des bénéficiaires de ce projet, le représentant du ministre a tenu à faire savoir qu’ils ont une chance inouïe. « Vous êtes pris en charge par une entreprise internationale qui voudrait faire de vous des professionnels accomplis dans le domaine de la plomberie où nous avons beaucoup de mal à avoir de l’eau dès que nous passons du rez de chaussée au niveau un de nos immeubles », a poursuivi le conseiller technique du ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle. Notons qu’à la fin du programme GIVE, les étudiants recevront un certificat international reconnu ainsi qu’une aide pour un placement professionnel ou même un programme d’expérience professionnelle chez l’un des partenaires industriels de GROHE. La formation sera également dispensée en collaboration avec les associations des plombiers du Bénin.