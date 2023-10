Publicité

L'Inde et la France ont récemment renforcé leur coopération en matière de défense, marquant ainsi un nouvel jalon dans leur partenariat stratégique. Cette décision a été annoncée à l'issue des pourparlers entre le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, et son homologue français, Sébastien Lecornu, qui se sont déroulés à Paris. Les deux pays ont exprimé leur volonté d'explorer des opportunités de collaboration dans des domaines cruciaux tels que l'espace, le cyberespace et l'intelligence artificielle.

Le ministre indien de la Défense a souligné l'importance de ce partenariat en affirmant que le lien stratégique entre l'Inde et la France s'était renforcé au fil des années et qu'il était plus pertinent que jamais. Les discussions ont abouti à des accords visant à étendre la coopération en matière de défense, avec un accent particulier sur des secteurs clés comme l'espace, le cyberespace et l'intelligence artificielle.

Au cours du cinquième dialogue bilatéral annuel entre les deux nations, les ministres de la Défense indien et français ont également consacré une attention particulière à la production conjointe d'armements. Cette coopération dans la fabrication d'armements conjoints renforce davantage les liens entre l'Inde et la France dans le domaine de la défense.

Un élément marquant de cette collaboration est l'approbation par le Conseil d'achats de défense du ministère indien de la Défense pour la fourniture de 26 chasseurs Rafale Marine à la marine indienne. Ces avions sont fabriqués par la société française Dassault Aviation et seront destinés à équiper le porte-avions indien Vicrant, en cours de construction. De plus, un contrat a été signé pour la construction de trois sous-marins diesel-électriques de classe Scorpene aux entreprises de la compagnie Mazagon Dockyards Limited (MDL) à Mumbai. Cette initiative prolonge la coopération entre la France et MDL, qui a déjà travaillé ensemble sur la construction de sous-marins d'attaque de la classe Kalveri.

Enfin, l'Inde et la France ont convenu de collaborer sur le développement de moteurs pour avions et hélicoptères. Cette coopération s'étendra notamment au projet indien de développement d'un avion de chasse furtif de cinquième génération. Cette initiative promet de renforcer encore davantage la coopération bilatérale en matière de défense entre ces deux nations.