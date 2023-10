La Russie détruit les chars ukrainiens grâce à ses drones

Publicité

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les chars Leopard 2, fabriqués en Allemagne, ont été utilisés par l’armée ukrainienne dans le cadre de leur défense contre les forces russes. La livraison de ces chars avait été longtemps demandée par l’Ukraine et avait suscité un grand intérêt médiatique lorsqu’elle avait finalement été acceptée en janvier de l’année précédente.

Récemment, des informations ont circulé faisant état de pertes importantes de chars Leopard 2 ukrainiens. Il est rapporté que cinq de ces chars ont été détruits en l’espace d’une semaine dans la région de Zaporijia, située dans le sud de l’Ukraine. Ces pertes ont été principalement attribuées à des attaques de drones. C’est ce qu’a rapporté récemment Forbes.

Publicité

Les drones, en particulier les engins kamikazes à vue subjective (FPV), ont joué un rôle significatif dans les pertes subies par les véhicules blindés ukrainiens ces derniers jours. Les deux parties en conflit, à savoir la Russie et l’Ukraine, ont reconnu l’importance croissante des drones sur le champ de bataille. En conséquence, les deux camps ont augmenté leur production de ces engins, ce qui a conduit à des pertes plus fréquentes de véhicules blindés.

Malgré ces pertes, l’Ukraine semble être capable de protéger en grande partie ses chars. Depuis le début de leur contre-offensive, qui dure depuis quatre mois, l’Ukraine aurait perdu dix chars Leopard 2 et un char Challenger 2 britannique. Plus concrètement l’Ukraine aurait perdu sept Leopard 2A4, trois Leopard 2A6, et un Challenger 2 britannique. Ces pertes représentent une fraction des 150 blindés occidentaux fournis par les alliés ukrainiens.

Pour rappel, depuis plus d’un an et demi, la Fédération de Russie de Vladimir Poutine a lancé une vaste offensive militaire en Ukraine. Kiev a lancé un appel au soutien à la communauté internationale et a su compter sur le soutien de l’Occident dès les premières heures.