Le TRX Shorad de General Dynamics Land Systems est un robot blindé automatisé d'une masse imposante de dix tonnes, spécialement conçu pour contrer la menace croissante posée par les drones quadricoptères. Ces engins volants sont devenus des outils privilégiés dans divers scénarios militaires, notamment en Ukraine, où ils sont employés pour améliorer la précision des frappes d'artillerie et même pour mener des attaques terrestres.

L'acronyme "Shorad" provient de l'expression militaire "défense aérienne à courte portée", soulignant ainsi la principale mission de ce robot blindé. Il est destiné à opérer à proximité des troupes, des véhicules de logistique et des véhicules blindés, offrant une couverture et une protection contre les menaces aériennes, tout en maintenant un profil bas pour échapper à la détection ennemie.

Le TRX Shorad est équipé de deux nacelles de tourelle, conçues pour tirer des roquettes destinées à abattre les drones ennemis. Outre cette capacité anti-aérienne, le robot est également doté d'une mitrailleuse qui peut potentiellement être utilisée pour neutraliser des roquettes entrantes, renforçant ainsi sa polyvalence dans des scénarios de combat complexes.

La plateforme TRX sur laquelle le robot est monté offre également la possibilité d'autres utilisations, au-delà de la défense anti-aérienne. Elle peut être adaptée à des missions de logistique, facilitant le transport de matériel ou d'armement pour les troupes sur le terrain, contribuant ainsi à l'efficacité opérationnelle des forces militaires. Le TRX Shorad représente ainsi une réponse technologique aux évolutions du champ de bataille, où les drones deviennent des acteurs de plus en plus importants et où la protection des troupes demeure une priorité majeure.