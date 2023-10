Plusieurs points de vente ont été épinglés en ce qui concerne les huiles à moteur non conforme, dans le département du Zou. En dépit des multiples moyens déployés pour lutter contre la fraude dans le secteur, il a été constaté que des opérateurs s'adonnent à la vente d’huiles à moteur non homologuées par l’État béninois. Cependant, certains d’entre eux ont été identifiés par les autorités. Le mercredi 13 septembre 2023, la Direction départementale de l’industrie et du Commerce (Ddic) du département du Zou et des Collines dirigée par Rachidatou Adégoké a effectué des descentes dans des points de vente.

Les produits en question confisqués

Ces visites ont permis de constater que beaucoup sont les huiles frauduleusement vendues dans le département Zou et qui proviennent du Togo. À l’issue de ces descentes, sept points de vente ont été fermés. Les produits en question ont été confisqués et les promoteurs mis eu cause ont été traduits en justice. Ils devront s’acquitter des amendes qui leur ont été notifiées. Notons que les descentes de la Ddic du Zou et des Collines ont permis de renflouer les caisses de l’État. En effet, plus de deux millions de francs CFA ont été payés par les promoteurs condamnés.

Pour rappel, cela intervient plusieurs mois après que le conseil des ministres s’est réuni cette question. Selon les constats des autorités, sur la soixantaine d’entreprises agréées pour importer, stocker des produits pétroliers et leurs dérivés dans notre pays, seule une dizaine d'entre elles exerce effectivement cette activité. En conséquence, les plans d’investissement prévus ne sont pas réalisés ; d’où le déséquilibre dans la couverture du territoire national. Il s’avère donc indispensable de procéder à une relecture de la règlementation en vigueur. Pour assurer la disponibilité en quantité et en qualité des produits partout sur le territoire national, l’État s’était engagé à organiser l’approvisionnement du pays par des appels d’offres couvrant une période déterminée de l’année.