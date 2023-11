Afrique: Elon Musk négocie avec ce pays pour créer des emplois locaux

L’entreprise américaine Starlink est entrain de révolutionner le service d’offre d’internet. En effet, la société créée par Elon Musk propose l’internet par satellite qui est présentement déployé aux quatre coins de la planète. Avec le service de Starlink, on ne parle ni de fibre optique ni d’antenne relais ce qui représente un immense avantage pour les utilisateurs du monde entier.

En 2023, Starlink s’est déployée dans plusieurs pays africains. L’entreprise sera sur la même lancée en 2024. Au Nigeria, où la société US est présente depuis quelque temps maintenant, des projets alléchants sont en vue. En outre, les autorités nigérianes sont en pleine négociation avec les dirigeants de Starlink afin de créer un écosystème stimulant autour de l’offre de service de la structure américaine. Les premières autorités sont convaincues que Starlink peut aider à créer de nombreux emplois au Nigeria.

Tout récemment, Bosun Tijani, le ministre des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique du Nigeria a annoncé avoir eu des discussions fructueuses avec Ryan Goodnight, haut responsable du groupe Starlink. Le ministre Tijani a déclaré que Goodnigth a prêté une oreille attentive à la vision du Nigeria et du rôle que Starlink est en mesure de jouer dans la stratégie nationale de création d’emplois. Les deux personnalités se sont entretenues en marge de la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Cet évènement qui a regroupé certains des acteurs les plus influents de la communication s’est déroulé à Dubai. Sur son compte X (anciennement Twitter), le ministre nigérian a notifié ceci : « Nous avons abordé la question de la connexion des Nigérians non desservis et mal desservis. J’ai également évoqué la possibilité de créer des milliers d’emplois au Nigeria grâce à des initiatives telles qu’un programme d’installation et de maintenance certifiée pour Starlink et la collaboration avec des start-ups de matériel pour produire des boîtiers répéteurs localement ».

Elon Musk est à la tête de quelques-unes des entreprises les plus innovantes de la planète. Starlink contribue à offrir autrement un service vital à l’humanité et dans le même sens, il met en avant des opportunités incroyables qui n’attendent qu’à être saisi. Le Nigeria l’a bien compris. Le géant pétrolier d’Afrique de l’Ouest est convaincu que les industries de la tech et du numérique sont pourvoyeurs d’emplois et qu’il faut mettre en place des mécanismes pour profiter pleinement de ces deux domaines. Comme l’a souligné Bosun Tidjani, de gros efforts sont mis en place dans le but d’amener les entreprises technologiques à investir en masse au Nigeria.