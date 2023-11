Bénin : 30 ans de prison pour complicité d’assassinat de sa mère

C’est une affaire peu ordinaire sur laquelle le tribunal de Lokossa a tranché. En effet, deux jeunes hommes ont été sévèrement condamnés le jeudi 9 novembre 2023 pour avoir été reconnus coupables d’assassinat et de complicité d’assassinat. Pour ces faits, ils ont été condamnés, chacun, à 30 ans de réclusion criminelle. D’après eux, leur victime est une sorcière. Si le jugement a été rendu il y a quelques jours, les actes criminels qui leur sont reprochés ont eu lieu en 2021 à Banigbé, dans la Commune de Lalo. Les deux accusés sont Isidore K., poursuivi pour assassinat, et Karim M. poursuivi pour complicité d’assassinat.

Il a consulté un oracle

Tout a débuté en 2021 à partir du moment où Karim M., préoccupé par les difficultés économiques auxquelles il faisait face, les problèmes de santé des membres de sa famille et les fausses couches de sa femme, avait décidé de consulter un oracle en vue d’obtenir des réponses. Les résultats de la consultation ont désigné sa mère comme la principale cause de ses malheurs. Karim s’est confié à son meilleur ami, Isidore, qui lui a recommandé de mettre fin aux jours de sa mère afin de ne plus souffrir.

Ils ont donc fixé la date du 8 septembre 2021 pour la mise en œuvre de leur plan criminel. Ce jour-là, Karim a visiblement drogué Isidore, l’a emmené chercher une tige métallique provenant de l’amortisseur de sa moto, qui servira d’arme du crime. Sur les lieux, Karim s’était assuré que sa mère était dans sa chambre avant de laisser Isidore passer à l’acte. Isidore est ensuite entré dans la chambre de la victime avec la tige métallique et l’a battue jusqu’à ce qu’elle décède, puis il s’est retiré. Leur implication dans ce meurtre a, cependant, été rapidement suspectée, et ils ont été arrêtés après la découverte du corps de la dame sur son canapé. Ils ont tous les deux reconnu les faits et ont demandé la clémence du tribunal. Le ministère public a présenté des preuves de la culpabilité des deux accusés et a requis une peine de réclusion à perpétuité contre eux.