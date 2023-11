Bénin : Parakou accueille la 1ʳᵉ audience foraine de la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) compte se rapprocher des personnes n’ayant pas la capacité de se rapprocher d’elle pour des dossiers de justice. En effet, la juridiction spéciale débutera à partir de la semaine prochaine une série d’audiences foraines. Celles-ci commenceront par la ville de Parakou. Selon les informations relayées par la presse béninoise, il s’agit d’une initiative qui vise à rendre la justice plus accessible aux justiciables éloignés des locaux habituels de la CRIET situés à Porto-Novo.

Elle traitera huit dossiers dans la cité des Kobourous

Au cours de ces audiences foraines, selon Bip radio, la CRIET traitera huit dossiers dans la cité des Kobourous, avant de se déplacer ultérieurement vers d’autres villes. Cette démarche a pour objectif de faciliter la participation des justiciables qui se trouvent géographiquement éloignés de la juridiction principale, notamment ceux qui éprouvent des difficultés à se rendre aux audiences. En attendant son éventuel déménagement à Cotonou, la CRIET souhaite ainsi rapprocher la justice des citoyens.

Le calendrier prévoit une audience par mois dans chaque ville visitée. Les dossiers traités au cours de ces audiences foraines concernent des affaires de viol ou encore de harcèlement. Pour rappel, le rapprochement de la CRIET des justiciables du pays avait été annoncé par le média français RFI. Selon les informations du média français, l’Assemblée Générale des magistrats de la Criet a pris cette décision pour « faciliter l’accès à la Cour pour les justiciables démunis ou résidant trop loin du siège de la Criet ».

En effet, concernant les faits de viol, de mariages et de harcèlement sexuel, plus de 500 dossiers ont été portés devant la Chambre des infractions en 2022.

Mais, par manque de moyens pour assurer leur déplacement vers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ou pour assurer leur hébergement pendant la durée du jugement, les victimes démunies s’absentent aux procès. Ce qui cause une lenteur dans les procédures judiciaires.