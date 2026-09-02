Bénin : le gouvernement reprend les Conseils des ministres ce 2 septembre

Le gouvernement béninois tient ce mercredi 2 septembre 2026 son Conseil des ministres, après la pause observée au mois d’août. La réunion intervient sous la présidence de Romuald Wadagni, président de la République.

Le dernier Conseil des ministres officiellement publié par le Secrétariat général du Gouvernement remonte au 1er juillet 2026. La reprise de ce mercredi marque donc le retour des réunions ordinaires de l’Exécutif après cette période de congé.

Une reprise après la pause gouvernementale

La période de congé avait débuté au mois d’août. Elle n’a toutefois pas entraîné l’arrêt de l’administration publique. Des dispositions avaient été prévues pour assurer la continuité du service public et le traitement des dossiers urgents. La reprise des activités gouvernementales était annoncée pour le début du mois de septembre. Le Conseil des ministres de ce 2 septembre constitue ainsi la première réunion ordinaire de l’Exécutif après cette pause.

L’agenda du Conseil encore attendu

À ce stade, le contenu détaillé des dossiers inscrits à l’ordre du jour n’a pas été publié sur les plateformes officielles consultées. Il convient donc de ne pas anticiper les décisions susceptibles d’être prises par le gouvernement.

Deux dossiers ont toutefois été annoncés comme des chantiers de la rentrée gouvernementale : la préparation du budget de l’État pour l’exercice 2027 et l’élaboration d’un nouveau Programme d’action du gouvernement (PAG). Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, avait indiqué en août que ce nouveau PAG était en préparation. Ces dossiers ne constituent toutefois pas, à ce stade, un ordre du jour officiellement communiqué pour la session de ce mercredi.

Un nouveau rythme de travail gouvernemental

Lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, tenu le 28 mai 2026, Romuald Wadagni avait annoncé une nouvelle organisation du travail gouvernemental. Les Conseils des ministres ordinaires doivent se tenir le premier mercredi de chaque mois, avec la possibilité de convoquer des sessions extraordinaires lorsque les circonstances l’exigent. Le compte rendu de la réunion du 2 septembre permettra de connaître les dossiers examinés, les décisions adoptées et les éventuelles nominations ou autorisations approuvées par l’Exécutif.