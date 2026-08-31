Après Cyril Hanouna, Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, en couple avec un entrepreneur de 22 ans

Antoine Lecomte, entrepreneur de 22 ans dans le kitesurf, est le nouveau compagnon de Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron. L’avocate a officialisé la relation sur Instagram en dévoilant des clichés d’un séjour amoureux à Amsterdam, quelques mois après sa séparation d’avec Cyril Hanouna en mai 2026.

Une rencontre sur un spot de kitesurf au Touquet

Le couple s’est formé au Touquet, station balnéaire du Nord fréquentée par Tiphaine Auzière depuis l’enfance. Venue s’y reposer à l’issue d’un séjour familial au fort de Brégançon, elle avait alors pris des cours d’e-foil. Antoine Lecomte, qui encadrait ces séances sur place, l’a rencontrée à cette occasion. Leurs échanges sportifs ont rapidement débouché sur une relation suivie, selon les informations recueillies auprès de leur entourage.

Fondateur de la société Mission Kiteboarding, basée au Touquet et tournée vers la fabrication de matériel de glisse, Antoine Lecomte poursuit en parallèle des études en école de commerce. Il s’est classé troisième d’une compétition internationale disputée en Asie en 2025, région où il prévoit de développer sa marque. Un déplacement commun est déjà prévu sur place avec Tiphaine Auzière, elle-même avocate et cofondatrice depuis 2020 du cabinet Challenges Avocats, partagé entre Paris et Le Touquet.

Les enfants de Tiphaine Auzière déjà présentés au couple

L’écart d’âge entre les deux partenaires, d’une vingtaine d’années, a été largement commenté dans la presse people, qui y voit un parallèle avec la différence d’âge entre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte. Selon Closer, cette dernière aurait réagi « sans détour » à l’annonce de la relation de sa fille, sans que le contenu précis de cette réaction soit connu.

Sur le plan familial, Tiphaine Auzière a franchi une étape jugée significative par ses proches : elle a présenté Antoine Lecomte à ses deux fils, nés de son union précédente avec le gastro-entérologue Antoine Choteau. Ce geste est interprété dans son entourage comme le signe d’une relation déjà installée.

Tiphaine Auzière s’était fait connaître du grand public bien avant son passage remarqué dans les médias people. En 2024, elle avait publié son premier roman, Assises, consacré aux violences conjugales et dédié à son beau-père Emmanuel Macron. L’ouvrage suit une avocate du Nord de la France défendant une femme accusée d’avoir tué son conjoint violent, un sujet qu’elle avait choisi de traiter à partir de son expérience professionnelle du droit pénal.