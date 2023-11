Bénin : Un présumé marabout devant la justice pour avoir fait chanter une cliente

Share on Telegram

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) au Bénin a tenu un procès le jeudi 2 novembre 2023, concernant un jeune homme accusé d’escroquerie sur Internet. Le prévenu aurait menacé de divulguer des photos intimes d’une femme à qui il aurait fourni des services de maraboutage. Le présumé marabout, âgé d’une trentaine d’années, a été appréhendé à Ouidah par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) à la suite de la plainte d’une femme résidant à l’étranger. Il est accusé d’avoir fait chanter la femme en menaçant de publier ses photos intimes si elle ne lui envoyait pas une somme d’un million de FCFA.

Une dette que la femme lui devait

Le prévenu a plaidé sa cause devant les juges de la CRIET en reconnaissant avoir demandé de l’argent à la femme avec des menaces. Selon lui, il considérait cela comme une dette que la femme lui devait après les services de maraboutage qu’il avait fournis. Devant la Cour, le prévenu a expliqué qu’il exerçait en tant que « marabout » et offrait ses services pour aider les personnes qui en avaient besoin.

C’était donc par le biais de ces services en ligne que la victime était entrée en contact avec lui pour diverses prestations. Ainsi, il aurait résolu un problème lié à la stabilité du foyer de la femme et lui aurait également recommandé un bain spirituel. D’après le prévenu, il a simplement demandé une compensation pour les services rendus à la plaignante.

Lors de l’audience, le substitut du procureur spécial a reproché au mis en cause d’avoir pris des photos intimes de la plaignante durant son bain, dans le but de la faire chanter. Aussi, aurait-elle même voyagé jusqu’au Bénin pour recevoir ce bain avant de retourner dans son pays de résidence. Le magistrat a demandé aux juges de maintenir le prévenu en détention préventive et de le condamner à une peine de cinq (5) ans de prison, dont trois (3) ans fermes, ainsi qu’à une amende d’un million de FCFA.