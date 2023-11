Couverture sanitaire au Bénin : Hounkaptin parle des réformes

Le Bénin fait des avancées significatives en ce qui concerne la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). Le gouvernement béninois a mis en place des actions et des réformes visant à renforcer les systèmes de santé, à améliorer la prestation des services de santé, et à améliorer la santé de la population. Ces progrès ont été soulignés lors d’une conférence de presse qui a eu lieu le jeudi 2 novembre 2023, par les ministres béninois de la Santé et des Affaires sociales. Il faut dire que la CSU est une priorité pour le Bénin, puisque plusieurs défis majeurs étaient à relever.

Une grande dépendance à l’aide

Au nombre de ces défis figuraient le manque de ressources allouées à la santé, des niveaux de dépenses de santé nationales insuffisants, des dépenses de santé élevées supportées directement par les ménages, des dépenses de santé inefficaces et inéquitables, une grande dépendance à l’aide extérieure pour le financement de la santé, ainsi qu’un financement insuffisant pour les priorités sanitaires.

Face à ces défis, le gouvernement béninois a décidé de prendre les choses en main depuis avril 2016. Ces actions incluent des réformes législatives, telles que la loi sur l’exercice de la médecine en clientèle privée, la réglementation de l’activité pharmaceutique et la loi sur la protection de la santé des personnes. En plus des réformes législatives, le Bénin a mis en place des organes destinés à renforcer la gestion et le leadership dans le secteur de la santé.

Cela comprend le Conseil national des soins de santé primaires et le Conseil national de la médecine hospitalière, entre autres. Le gouvernement a également pris des mesures pour assainir l’exercice des professions médicales et paramédicales en clientèle privée, y compris la fermeture de plus de 1 300 établissements de santé illégaux. « Ces réformes touchent chacune des trois dimensions de la couverture sanitaire universelle et visent à assurer aux populations un accès effectif et équitable aux soins de santé » a souligné Benjamin Hounkpatin, ministre de la Santé.