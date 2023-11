France: une femme juive poignardée chez elle, un acte antisémite évoqué

Share on Telegram

Une attaque s’est produite ce samedi dans le 3e arrondissement de Lyon en France, où une jeune femme de 30 ans, de confession juive, a été victime d’une attaque à son domicile, situé dans le quartier de la Part-Dieu. Elle a été poignardée par un individu qui est parvenu à s’introduire chez elle après avoir sonné à sa porte. Cet acte de violence s’est produit aux alentours de 13 heures.

L’élément qui attire une attention particulière dans cette affaire est la découverte d’une croix gammée sur la porte d’entrée de la victime. Ce symbole aurait été peint par l’agresseur lui-même lors de sa fuite. Cette découverte, parmi d’autres éléments, a conduit la police à considérer l’agression comme potentiellement motivée par un sentiment antisémite.

Son état ne serait pas critique

La victime a été rapidement prise en charge et transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins. Heureusement, bien que blessée, son état de santé n’est pas critique. D’après les informations fournies par le parquet de Lyon, son pronostic vital n’est pas engagé.

Le suspect, quant à lui, n’a pas été appréhendé sur les lieux et est actuellement en fuite. Les forces de l’ordre sont sur ses traces et ont lancé un appel à témoins pour l’aider à l’identifier et à l’arrêter. Le parquet a annoncé l’ouverture d’une enquête pour tentative de meurtre, prenant en compte la circonstance aggravante que l’acte pourrait avoir été motivé par un mobile antisémite.

Le maire condamne

Dans un contexte de guerre entre Israël et le Hamas, l’incident a suscité une onde de choc à travers la ville et le pays. Grégory Doucet, le maire de Lyon, n’a pas tardé à exprimer sa condamnation face à cet acte de violence inqualifiable. Par ailleurs, cet événement survient dans un contexte de hausse préoccupante des actes antisémites en France, particulièrement depuis l’attaque du Hamas en Israël le mois dernier.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a récemment partagé des chiffres alarmants, faisant état de 857 actes antisémites enregistrés sur le territoire français depuis les attaques du Hamas. Ces chiffres soulignent l’urgence d’une réponse collective pour combattre l’antisémitisme sous toutes ses formes.